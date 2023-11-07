«Известия»: заявление о наличии ядерного оружия обернется против Израиля

08 ноября 2023 в 03:06 Размер текста - 17 +

Израиль не подписывал Договор о нераспространении ядерного оружия Фото: Министерство обороны Израиля Признание Израилем наличия у себя ядерного оружия повлечет за собой внешнее давление, в том числе со стороны западных партнеров. Об этом заявил старший преподаватель кафедры стран Ближнего Востока Восточного факультета ГАУГН Григорий Лукьянов. «Признание Израилем наличия ядерного оружия повлечет политическое давление на страну. Давление будет и со стороны Западных партнеров. Израилю, в этом случае, придется взять на себя соответствующие международные обязательства», — цитируют «Известия» мнение Лукьянова. Издание отмечает, что Израиль входит в так называемый ядерный клуб девяти стран. Однако в отличии от России, США, КНР, Индии, Пакистана, КНДР, Франции и Великобритании страна не признает за собой статус ядерной державы. По этой причине правительство Израиля не сотрудничало с МАГАТЭ и не подписывало Договор о нераспространении ядерного оружия. МИД РФ ранее выразил озабоченность после слов отстраненного министра по делам наследия Израиля Амихайя Элияху о сбросе ядерной бомбы на сектор Газа. Это вызвало много вопросов у международной общественности. Получается, мы услышали официальные заявления о наличии у Израиля ядерного оружия», заявила Мария Захарова.

Признание Израилем наличия у себя ядерного оружия повлечет за собой внешнее давление, в том числе со стороны западных партнеров. Об этом заявил старший преподаватель кафедры стран Ближнего Востока Восточного факультета ГАУГН Григорий Лукьянов. «Признание Израилем наличия ядерного оружия повлечет политическое давление на страну. Давление будет и со стороны Западных партнеров. Израилю, в этом случае, придется взять на себя соответствующие международные обязательства», — цитируют «Известия» мнение Лукьянова. Издание отмечает, что Израиль входит в так называемый ядерный клуб девяти стран. Однако в отличии от России, США, КНР, Индии, Пакистана, КНДР, Франции и Великобритании страна не признает за собой статус ядерной державы. По этой причине правительство Израиля не сотрудничало с МАГАТЭ и не подписывало Договор о нераспространении ядерного оружия. МИД РФ ранее выразил озабоченность после слов отстраненного министра по делам наследия Израиля Амихайя Элияху о сбросе ядерной бомбы на сектор Газа. Это вызвало много вопросов у международной общественности. Получается, мы услышали официальные заявления о наличии у Израиля ядерного оружия», заявила Мария Захарова.