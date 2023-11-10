Шольц призвал украинцев не грустить из-за долгого конфликта с Россией

Долгий конфликт на Украине не может являться поводом для пессимизма. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Конфликт на Украине может длиться очень долго, но это не повод для пессимизма», — сказал Шольц, его слова цитирует немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle (внесен Минюстом в список СМИ, выполняющим на территории РФ функции иностранного агента). Он также добавил, что Германии следует быть готовой к долгому конфликту.
Ранее американская газета The New York Times писала, что среди украинцев нарастает пессимизм по поводу исхода конфликта с Россией. Вооруженные силы Украины устали в зоне боевых действий, они готовятся к тому, что конфликт продлится долго. Кроме того, среди них растет недоверие к правительству.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сравнил конфликт с забегом на 100 метров. Он подчеркнул, что 70 из них Киев уже пробежал.
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