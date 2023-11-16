МИД Китая ответил на резкие слова Байдена о Си Цзиньпине

МИД КНР назвал безответственными слова Байдена о Си Цзиньпине

16 ноября 2023 в 12:27 Размер текста - 17 +

В МИД КНР заявили, что мнение Джо Байдена о Си Цзиньпине ошибочно Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент США Джо Байден ошибся, когда заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, подчеркнув, что слова американского главы являются безответственными. «Это заявление крайне ошибочно и безответственно, Китай решительно выступает против политических манипуляций», — сказала Мао Нин в ходе брифинга. Ее сообщение передает AFP. Главы КНР и США провели 15 ноября переговоры в Сан-Франциско, передает RT. Страны обсудили военное сотрудничество, передает «Национальная служба новостей». Спустя три часа после того, как переговоры закончились, Байден назвал Си Цзиньпина диктатором. Причем это не первое такое заявление со стороны лидера США.

Президент США Джо Байден ошибся, когда заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, подчеркнув, что слова американского главы являются безответственными. «Это заявление крайне ошибочно и безответственно, Китай решительно выступает против политических манипуляций», — сказала Мао Нин в ходе брифинга. Ее сообщение передает AFP. Главы КНР и США провели 15 ноября переговоры в Сан-Франциско, передает RT. Страны обсудили военное сотрудничество, передает «Национальная служба новостей». Спустя три часа после того, как переговоры закончились, Байден назвал Си Цзиньпина диктатором. Причем это не первое такое заявление со стороны лидера США.