Европарламент обеспечит постоянное присутствие своих представителей в Киеве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Европейские политики. stock, заседание, голосование, европарламент, stock
Европарламент будет иметь представительство в Киеве, отметил Роберт Метсол Фото:

Европейский парламент и Верховная Рада Украины подписали двухсторонний меморандум о взаимопонимании и поддержки. Теперь парламент будет иметь постоянное присутствие в Киеве. Об этом заявил президент Европарламента Роберт Метсол.

«Несколько минут назад мы [вместе с Радой] подписали обновленный Меморандум о взаимопонимании по поддержке парламентской демократии между нашими двумя парламентами. <…> Партнерство будет еще более укреплено нашим решением об учреждении постоянного присутствия Европейского парламента в Киеве», — подчеркнул Роберт Метсол. Его слова приводит Politico.

Он отметил, что Европарламент поможет Украине подготовиться к вступлению в Евросоюз. Также парламент будет иметь постоянное присутствие в Киеве. По словам Метсола, Европа будет продолжать оказывать военную и финансовую поддержку Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее обращался к главе Европарламента с просьбой открыть офис на Украине. Это помогло бы союзникам Киева получать всю актуальную информацию о происходящем в стране. Европарламент — законодательный и представительный орган Евросоюза.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Европейский парламент и Верховная Рада Украины подписали двухсторонний меморандум о взаимопонимании и поддержки. Теперь парламент будет иметь постоянное присутствие в Киеве. Об этом заявил президент Европарламента Роберт Метсол. «Несколько минут назад мы [вместе с Радой] подписали обновленный Меморандум о взаимопонимании по поддержке парламентской демократии между нашими двумя парламентами. <…> Партнерство будет еще более укреплено нашим решением об учреждении постоянного присутствия Европейского парламента в Киеве», — подчеркнул Роберт Метсол. Его слова приводит Politico. Он отметил, что Европарламент поможет Украине подготовиться к вступлению в Евросоюз. Также парламент будет иметь постоянное присутствие в Киеве. По словам Метсола, Европа будет продолжать оказывать военную и финансовую поддержку Украины. Украинский президент Владимир Зеленский ранее обращался к главе Европарламента с просьбой открыть офис на Украине. Это помогло бы союзникам Киева получать всю актуальную информацию о происходящем в стране. Европарламент — законодательный и представительный орган Евросоюза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...