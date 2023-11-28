Европарламент обеспечит постоянное присутствие своих представителей в Киеве

28 ноября 2023 в 15:18 Размер текста - 17 +

Европарламент будет иметь представительство в Киеве, отметил Роберт Метсол Фото: Официальный сайт Европарламента Европейский парламент и Верховная Рада Украины подписали двухсторонний меморандум о взаимопонимании и поддержки. Теперь парламент будет иметь постоянное присутствие в Киеве. Об этом заявил президент Европарламента Роберт Метсол. «Несколько минут назад мы [вместе с Радой] подписали обновленный Меморандум о взаимопонимании по поддержке парламентской демократии между нашими двумя парламентами. <…> Партнерство будет еще более укреплено нашим решением об учреждении постоянного присутствия Европейского парламента в Киеве», — подчеркнул Роберт Метсол. Его слова приводит Politico. Он отметил, что Европарламент поможет Украине подготовиться к вступлению в Евросоюз. Также парламент будет иметь постоянное присутствие в Киеве. По словам Метсола, Европа будет продолжать оказывать военную и финансовую поддержку Украины. Украинский президент Владимир Зеленский ранее обращался к главе Европарламента с просьбой открыть офис на Украине. Это помогло бы союзникам Киева получать всю актуальную информацию о происходящем в стране. Европарламент — законодательный и представительный орган Евросоюза.

Европейский парламент и Верховная Рада Украины подписали двухсторонний меморандум о взаимопонимании и поддержки. Теперь парламент будет иметь постоянное присутствие в Киеве. Об этом заявил президент Европарламента Роберт Метсол. «Несколько минут назад мы [вместе с Радой] подписали обновленный Меморандум о взаимопонимании по поддержке парламентской демократии между нашими двумя парламентами. <…> Партнерство будет еще более укреплено нашим решением об учреждении постоянного присутствия Европейского парламента в Киеве», — подчеркнул Роберт Метсол. Его слова приводит Politico. Он отметил, что Европарламент поможет Украине подготовиться к вступлению в Евросоюз. Также парламент будет иметь постоянное присутствие в Киеве. По словам Метсола, Европа будет продолжать оказывать военную и финансовую поддержку Украины. Украинский президент Владимир Зеленский ранее обращался к главе Европарламента с просьбой открыть офис на Украине. Это помогло бы союзникам Киева получать всю актуальную информацию о происходящем в стране. Европарламент — законодательный и представительный орган Евросоюза.