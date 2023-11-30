«Известия»: россиян хотят освободить от комиссий при оплате ЖКУ к 2024 году

01 декабря 2023 в 04:48 Размер текста - 17 +

В РФ отменят комиссию для физлиц при оплате ЖКУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России хотят ввести новый закон, который предусматривает отмену комиссии для физических лиц при оплате ЖКУ в кредитных организациях. Он может вступить в силу уже в начале 2024 года. Об этом сообщил депутаты Госдумы. «Проект закона дорабатывался более трех с половиной лет. Он может вступить в силу уже в начале 2024 года. По планам изменения помогут решить финансовую проблему социально незащищенных граждан при оплате ЖКУ», — передают «Известия». Также они дополнили, что закон предусматривает отмену комиссии для физлиц при оплате ЖКУ в кредитных организациях, у платежных агентов и операторов почтовой связи. Этот проект закона уже поддержал президент РФ Владимир Путин. Решение вынести этот вопрос на обсуждение от имени правительства поддержал министр финансов Антон Силуанов. Российские банки выступили против отмены комиссии за услуги ЖКХ. По мнению представителей кредитных организаций, это может негативно отразится на работе платежных услуг. Однако законопроект об отмене комиссий Госдума должна была рассмотреть в конце ноября этого года. Срок представления поправок к документу продлили до 29 ноября.

В России хотят ввести новый закон, который предусматривает отмену комиссии для физических лиц при оплате ЖКУ в кредитных организациях. Он может вступить в силу уже в начале 2024 года. Об этом сообщил депутаты Госдумы. «Проект закона дорабатывался более трех с половиной лет. Он может вступить в силу уже в начале 2024 года. По планам изменения помогут решить финансовую проблему социально незащищенных граждан при оплате ЖКУ», — передают «Известия». Также они дополнили, что закон предусматривает отмену комиссии для физлиц при оплате ЖКУ в кредитных организациях, у платежных агентов и операторов почтовой связи. Этот проект закона уже поддержал президент РФ Владимир Путин. Решение вынести этот вопрос на обсуждение от имени правительства поддержал министр финансов Антон Силуанов. Российские банки выступили против отмены комиссии за услуги ЖКХ. По мнению представителей кредитных организаций, это может негативно отразится на работе платежных услуг. Однако законопроект об отмене комиссий Госдума должна была рассмотреть в конце ноября этого года. Срок представления поправок к документу продлили до 29 ноября.