Испанское правительство утвердило соглашение с Еврокомиссией (ЕК) о выделении 237,5 миллиона евро на помощь Украине. Соглашение составлено на период с 2024 года по 2027 год, сообщил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес.
«Правительство утвердило соглашение между Испанией и ЕК для предоставления финансовой помощи Украине на сумму максимум 237,5 миллиона евро в период 2024—2027 годов», — говорит Альбарес в социальной сети X. Также он уточняет, что соглашение было утверждено в совете министров.
Помимо этого, министр отметил, Испания продолжает оказывать твердую поддержку Украине. Поддержка заключается в украинской «защите мира, свободы, суверенитета и территориальной целостности».
Полковник Дэвис считает, что даже деньги от США не помогут Украине. В Вашингтоне поняли, что победа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией невозможна, думает Дэвис.
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