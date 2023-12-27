В мире Испания выделит более 237 миллионов евро на помощь Украине 28 декабря 2023 в 00:38 Размер текста - 17 + Испания продолжает оказывать поддержку Украине, в том числе и финансовую Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Испанское правительство утвердило соглашение с Еврокомиссией (ЕК) о выделении 237,5 миллиона евро на помощь Украине. Соглашение составлено на период с 2024 года по 2027 год, сообщил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес. «Правительство утвердило соглашение между Испанией и ЕК для предоставления финансовой помощи Украине на сумму максимум 237,5 миллиона евро в период 2024—2027 годов», — говорит Альбарес в социальной сети X. Также он уточняет, что соглашение было утверждено в совете министров. Помимо этого, министр отметил, Испания продолжает оказывать твердую поддержку Украине. Поддержка заключается в украинской «защите мира, свободы, суверенитета и территориальной целостности». Полковник Дэвис считает, что даже деньги от США не помогут Украине. В Вашингтоне поняли, что победа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией невозможна, думает Дэвис. Испанское правительство утвердило соглашение с Еврокомиссией (ЕК) о выделении 237,5 миллиона евро на помощь Украине. Соглашение составлено на период с 2024 года по 2027 год, сообщил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес. «Правительство утвердило соглашение между Испанией и ЕК для предоставления финансовой помощи Украине на сумму максимум 237,5 миллиона евро в период 2024—2027 годов», — говорит Альбарес в социальной сети X. Также он уточняет, что соглашение было утверждено в совете министров. Помимо этого, министр отметил, Испания продолжает оказывать твердую поддержку Украине. Поддержка заключается в украинской «защите мира, свободы, суверенитета и территориальной целостности». Полковник Дэвис считает, что даже деньги от США не помогут Украине. В Вашингтоне поняли, что победа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией невозможна, думает Дэвис. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям