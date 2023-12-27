27 декабря 2023

Испания выделит более 237 миллионов евро на помощь Украине

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Испания продолжает оказывать поддержку Украине, в том числе и финансовую Фото:

Испанское правительство утвердило соглашение с Еврокомиссией (ЕК) о выделении 237,5 миллиона евро на помощь Украине. Соглашение составлено на период с 2024 года по 2027 год, сообщил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес.

«Правительство утвердило соглашение между Испанией и ЕК для предоставления финансовой помощи Украине на сумму максимум 237,5 миллиона евро в период 2024—2027 годов», — говорит Альбарес в социальной сети X. Также он уточняет, что соглашение было утверждено в совете министров.

Помимо этого, министр отметил, Испания продолжает оказывать твердую поддержку Украине. Поддержка заключается в украинской «защите мира, свободы, суверенитета и территориальной целостности».

Полковник Дэвис считает, что даже деньги от США не помогут Украине. В Вашингтоне поняли, что победа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией невозможна, думает Дэвис.

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Испанское правительство утвердило соглашение с Еврокомиссией (ЕК) о выделении 237,5 миллиона евро на помощь Украине. Соглашение составлено на период с 2024 года по 2027 год, сообщил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес. «Правительство утвердило соглашение между Испанией и ЕК для предоставления финансовой помощи Украине на сумму максимум 237,5 миллиона евро в период 2024—2027 годов», — говорит Альбарес в социальной сети X. Также он уточняет, что соглашение было утверждено в совете министров. Помимо этого, министр отметил, Испания продолжает оказывать твердую поддержку Украине. Поддержка заключается в украинской «защите мира, свободы, суверенитета и территориальной целостности». Полковник Дэвис считает, что даже деньги от США не помогут Украине. В Вашингтоне поняли, что победа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в конфликте с Россией невозможна, думает Дэвис.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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