WP: Обама дал совет Байдену, как победить Трампа на выборах в США

WP: Обама призвал Байдена усилить предвыборную кампанию

06 января 2024 в 23:23 Размер текста - 17 +

Обама лично обсудил с Байденом предвыборную кампанию Фото: The White House Экс-президент США Барак Обама считает, что для победы на предстоящих выборах нынешнему лидеру страны Джо Байдену необходимо проводить более жесткую предвыборную кампанию, а его штаб должен принимать решения без согласования с Белым домом. Об этом сообщило американское издание со ссылкой на источники. «Обама напрямую с Байденом и его помощниками обсуждал необходимость реструктуризации кампании, а также необходимость наделения штаба Байдена полномочиями, позволяющими принимать решения без согласования с Белым домом. Экс-президент посоветовал проводить предвыборную кампанию более агрессивно, чтобы она стала более гибкой в условиях жесткой конкуренции с республиканцами, от которых, вероятнее всего, будет баллотироваться Трамп», — передает издание The Washington Post со ссылкой на источники. Уточняется, что Обама обеспокоен возможным возвращением Трампа на пост главы государства. Источники WP также сообщают, что он рекомендовал Байдену обратиться к своим бывшим сотрудникам за помощью, так как они успешно провели кампанию по его переизбранию в 2012 году. Выборы президента США буду проходить в ноябре 2024 года. Главным соперником нынешнего лидера является экс-президент США Трамп. Он смог опередить Байдена по количеству поддержки избирателей в пяти штатах. Позднее Трамп вызвал действующего президента на дебаты и был готов провести не менее 10 раундов в рамках предвыборной кампании, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-президент США Барак Обама считает, что для победы на предстоящих выборах нынешнему лидеру страны Джо Байдену необходимо проводить более жесткую предвыборную кампанию, а его штаб должен принимать решения без согласования с Белым домом. Об этом сообщило американское издание со ссылкой на источники. «Обама напрямую с Байденом и его помощниками обсуждал необходимость реструктуризации кампании, а также необходимость наделения штаба Байдена полномочиями, позволяющими принимать решения без согласования с Белым домом. Экс-президент посоветовал проводить предвыборную кампанию более агрессивно, чтобы она стала более гибкой в условиях жесткой конкуренции с республиканцами, от которых, вероятнее всего, будет баллотироваться Трамп», — передает издание The Washington Post со ссылкой на источники. Уточняется, что Обама обеспокоен возможным возвращением Трампа на пост главы государства. Источники WP также сообщают, что он рекомендовал Байдену обратиться к своим бывшим сотрудникам за помощью, так как они успешно провели кампанию по его переизбранию в 2012 году. Выборы президента США буду проходить в ноябре 2024 года. Главным соперником нынешнего лидера является экс-президент США Трамп. Он смог опередить Байдена по количеству поддержки избирателей в пяти штатах. Позднее Трамп вызвал действующего президента на дебаты и был готов провести не менее 10 раундов в рамках предвыборной кампании, передает «Национальная служба новостей».