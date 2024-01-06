WP: Обама дал совет Байдену, как победить Трампа на выборах в США

Экс-президент США Барак Обама считает, что для победы на предстоящих выборах нынешнему лидеру страны Джо Байдену необходимо проводить более жесткую предвыборную кампанию, а его штаб должен принимать решения без согласования с Белым домом. Об этом сообщило американское издание со ссылкой на источники.
«Обама напрямую с Байденом и его помощниками обсуждал необходимость реструктуризации кампании, а также необходимость наделения штаба Байдена полномочиями, позволяющими принимать решения без согласования с Белым домом. Экс-президент посоветовал проводить предвыборную кампанию более агрессивно, чтобы она стала более гибкой в условиях жесткой конкуренции с республиканцами, от которых, вероятнее всего, будет баллотироваться Трамп», — передает издание
Уточняется, что Обама обеспокоен возможным возвращением Трампа на пост главы государства. Источники WP также сообщают, что он рекомендовал Байдену обратиться к своим бывшим сотрудникам за помощью, так как они успешно провели кампанию по его переизбранию в 2012 году.
Выборы президента США буду проходить в ноябре 2024 года. Главным соперником нынешнего лидера является экс-президент США Трамп. Он смог опередить Байдена по количеству поддержки избирателей в пяти штатах. Позднее Трамп вызвал действующего президента на дебаты и был готов провести не менее 10 раундов в рамках предвыборной кампании, передает «Национальная служба новостей».
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.