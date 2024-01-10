Центробанк предупредил россиян о новом способе мошенничества

ЦБ: мошенники предлагают гражданам решить вопросы с их активами
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Доллары. Курган, банкомат, валюта, доллары, доллар
ЦБ предупредил о мошенниках, крадущих иностранные активы россиян Фото:

Центральный Банк России предупредил граждан о схемах мошенников по разблокировке иностранных активов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Мошенники предлагают гражданам решить вопросы с их активами, заблокированными иностранными учетными институтами. <…> Для разблокировки требуется перевести на счет компании, которая предлагает такие услуги, сумму, равную стоимости замороженных активов», — говорится в сообщении ЦБ.

Позже гражданам обещают возвращение средств в двойном размере. На сайте регулятора уточнили, что подобные сообщения от злоумышленников распространяются в соцсетях, мессенджерах и по электронной почте.

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Центральный Банк России предупредил граждан о схемах мошенников по разблокировке иностранных активов. Об этом сообщается на сайте регулятора. «Мошенники предлагают гражданам решить вопросы с их активами, заблокированными иностранными учетными институтами. <…> Для разблокировки требуется перевести на счет компании, которая предлагает такие услуги, сумму, равную стоимости замороженных активов», — говорится в сообщении ЦБ. Позже гражданам обещают возвращение средств в двойном размере. На сайте регулятора уточнили, что подобные сообщения от злоумышленников распространяются в соцсетях, мессенджерах и по электронной почте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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