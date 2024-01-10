Центробанк предупредил россиян о новом способе мошенничества

Центральный Банк России предупредил граждан о схемах мошенников по разблокировке иностранных активов. Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Мошенники предлагают гражданам решить вопросы с их активами, заблокированными иностранными учетными институтами. <…> Для разблокировки требуется перевести на счет компании, которая предлагает такие услуги, сумму, равную стоимости замороженных активов», — говорится
Позже гражданам обещают возвращение средств в двойном размере. На сайте регулятора уточнили, что подобные сообщения от злоумышленников распространяются в соцсетях, мессенджерах и по электронной почте.
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