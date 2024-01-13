Дипломаты США последуют примеру Пелоси и полетят на Тайвань

Американские конгрессмены собираются в мае 2024 года посетить Тайвань. Об этом сообщил в соцсети спикер палаты представителей США Майк Джонсон.
«Чтобы подчеркнуть неизменную приверженность конгресса безопасности и демократии, я прошу председателей соответствующих комитетов палаты представителей возглавить визит делегации в Тайбэй после инаугурации нового главы администрации Лай Циндэ в мае», — написал Джонсон на своей странице в соцсети X. Он добавил, что США и Тайвань будут совместно продвигать принципы свободы.
В 2022 году Китай включил в санкционный список представителя США Нэнси Пелоси и ее родственников после ее поездки на Тайвань. Власти КНР посчитали, что визит Пелоси является посягательством на территориальную целостность страны.
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