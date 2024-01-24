В каких случаях можно сделать перерасчет квартплаты

Член комитета по ЖКХ Крохин: перерасчет квартплаты делают при ошибке в квитанции

24 января 2024 в 20:53 Размер текста - 17 +

Перерасчет квартплаты нельзя сделать на освещение и уборку в подъездах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Перерасчет оплаты за услуги ЖКХ можно сделать, если в квитанции допущена ошибка или у собственника есть льготы, которые он не применил в составлении квитанции. Об этом сообщил председатель правления Союза жилищных организаций, член комитета по ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин. «Перерасчет можно сделать, если в квитанции допущена явная ошибка. Например, неправильно указан метраж квартиры, или при расчетах применен неверный тариф», — передают «Аргументы и факты» слова Крохина. Также в том случае, когда собственник длительное время отсутствовал в квартире и не передавал данные по расходу электричества и воды, квартплата ему начисляется по среднему значению потребления ресурсов. Но когда человек вернулся домой, то ему должны сделать перерасчет, потому что ресурсы фактически не расходовались. Кроме того, если у собственника есть льготы, но они по какой-то причине не применялись при составлении квитанции, то следует сделать перерасчет квартплаты. Но на некоторые услуги расходы пересчитать нельзя. Например, на санитарное обслуживание, на освещение и уборку в подъездах и на содержание жилья. Ранее сообщалось, что своевременная оплата и отсутствие долгов за предыдущие месяцы позволит получить субсидии при оплате счетов ЖКХ. Также для этого следует сообщать о смене места жительства, фамилии и других данных. А некоторым людям в определенный период важно подтверждать льготу, пишут «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Перерасчет оплаты за услуги ЖКХ можно сделать, если в квитанции допущена ошибка или у собственника есть льготы, которые он не применил в составлении квитанции. Об этом сообщил председатель правления Союза жилищных организаций, член комитета по ЖКХ ТПП РФ Константин Крохин. «Перерасчет можно сделать, если в квитанции допущена явная ошибка. Например, неправильно указан метраж квартиры, или при расчетах применен неверный тариф», — передают «Аргументы и факты» слова Крохина. Также в том случае, когда собственник длительное время отсутствовал в квартире и не передавал данные по расходу электричества и воды, квартплата ему начисляется по среднему значению потребления ресурсов. Но когда человек вернулся домой, то ему должны сделать перерасчет, потому что ресурсы фактически не расходовались. Кроме того, если у собственника есть льготы, но они по какой-то причине не применялись при составлении квитанции, то следует сделать перерасчет квартплаты. Но на некоторые услуги расходы пересчитать нельзя. Например, на санитарное обслуживание, на освещение и уборку в подъездах и на содержание жилья. Ранее сообщалось, что своевременная оплата и отсутствие долгов за предыдущие месяцы позволит получить субсидии при оплате счетов ЖКХ. Также для этого следует сообщать о смене места жительства, фамилии и других данных. А некоторым людям в определенный период важно подтверждать льготу, пишут «Дни.ру».