В каких случаях суд может отказать супругам в разводе

Адвокат Аржанникова: суд откажет в разводе, если жена беременна
© Служба новостей «URA.RU»
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Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
Суд разрешит развод беременной женщине, если она была инициатором расторжения брака Фото:

Суд может отказать мужчине в расторжении брака, если его жена против и беременна. Но если на развод подает женщина, то брак можно расторгнуть при любых обстоятельствах. Об этом сообщила адвокат Анна Аржанникова.

«Есть несколько ситуаций, при которых закон не разрешает разводиться. Если жена против и находится „в положении“, либо же если у нее есть малыш в возрасте до года, то муж не имеет права подавать на расторжение брака», — передают «Аргументы и факты» слова Аржанниковой. Она добавила, что при инициировании развода со стороны женщины не будет иметь значения беременна она или есть ли у нее ребенок возрастом до года. В таком случае брак будет расторгнут.

Кроме того, брак можно расторгнуть в любой момент, когда ребенку исполнился год. Даже при условии, что он является инвалидом. Также суд может отложить разбирательства по расторжению брака и назначить супругам срок для примирения до 3 месяцев. При этом подобное решение суда нельзя обжаловать. В пределах этого времени разбирательство может приноситься несколько раз.

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Суд может отказать мужчине в расторжении брака, если его жена против и беременна. Но если на развод подает женщина, то брак можно расторгнуть при любых обстоятельствах. Об этом сообщила адвокат Анна Аржанникова. «Есть несколько ситуаций, при которых закон не разрешает разводиться. Если жена против и находится „в положении“, либо же если у нее есть малыш в возрасте до года, то муж не имеет права подавать на расторжение брака», — передают «Аргументы и факты» слова Аржанниковой. Она добавила, что при инициировании развода со стороны женщины не будет иметь значения беременна она или есть ли у нее ребенок возрастом до года. В таком случае брак будет расторгнут. Кроме того, брак можно расторгнуть в любой момент, когда ребенку исполнился год. Даже при условии, что он является инвалидом. Также суд может отложить разбирательства по расторжению брака и назначить супругам срок для примирения до 3 месяцев. При этом подобное решение суда нельзя обжаловать. В пределах этого времени разбирательство может приноситься несколько раз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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