В каких случаях суд может отказать супругам в разводе

Адвокат Аржанникова: суд откажет в разводе, если жена беременна

09 февраля 2024 в 21:42 Размер текста - 17 +

Суд разрешит развод беременной женщине, если она была инициатором расторжения брака Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Суд может отказать мужчине в расторжении брака, если его жена против и беременна. Но если на развод подает женщина, то брак можно расторгнуть при любых обстоятельствах. Об этом сообщила адвокат Анна Аржанникова. «Есть несколько ситуаций, при которых закон не разрешает разводиться. Если жена против и находится „в положении“, либо же если у нее есть малыш в возрасте до года, то муж не имеет права подавать на расторжение брака», — передают «Аргументы и факты» слова Аржанниковой. Она добавила, что при инициировании развода со стороны женщины не будет иметь значения беременна она или есть ли у нее ребенок возрастом до года. В таком случае брак будет расторгнут. Кроме того, брак можно расторгнуть в любой момент, когда ребенку исполнился год. Даже при условии, что он является инвалидом. Также суд может отложить разбирательства по расторжению брака и назначить супругам срок для примирения до 3 месяцев. При этом подобное решение суда нельзя обжаловать. В пределах этого времени разбирательство может приноситься несколько раз.

Суд может отказать мужчине в расторжении брака, если его жена против и беременна. Но если на развод подает женщина, то брак можно расторгнуть при любых обстоятельствах. Об этом сообщила адвокат Анна Аржанникова. «Есть несколько ситуаций, при которых закон не разрешает разводиться. Если жена против и находится „в положении“, либо же если у нее есть малыш в возрасте до года, то муж не имеет права подавать на расторжение брака», — передают «Аргументы и факты» слова Аржанниковой. Она добавила, что при инициировании развода со стороны женщины не будет иметь значения беременна она или есть ли у нее ребенок возрастом до года. В таком случае брак будет расторгнут. Кроме того, брак можно расторгнуть в любой момент, когда ребенку исполнился год. Даже при условии, что он является инвалидом. Также суд может отложить разбирательства по расторжению брака и назначить супругам срок для примирения до 3 месяцев. При этом подобное решение суда нельзя обжаловать. В пределах этого времени разбирательство может приноситься несколько раз.