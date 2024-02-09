Украинским политикам необходимо отказаться от прозападных взглядов ради мира на Украине. Таким мнением поделился директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
«Цена мира — это отказ от натоцентричности украинского государства или западноцентричности украинского государства», — заявил Карасев в беседе с youtube-каналом «Politeka». Он напомнил украинским политикам, на каких условиях началась история современной Украины.
Карасев призвал обратить внимание на декларацию 1991 года о независимости государства, где написано «Внеблоковый, нейтральный статус». По его словам, киевский режим не может одновременно рассчитывать и на сохранение своей страны, и на членство в НАТО.
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал США к переговорам по Украине, передает «Ридус». Он отметил, что «все идет к кардинальным изменениям в мире». По его словам, рано или поздно Москва и Киев договорятся о мирном соглашении.
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