09 февраля 2024

На Украине призвали принять условия России для мира

Политолог Карасев: Украине нужно отказаться от прозападных взглядов ради мира
© Служба новостей «URA.RU»
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Майдан Незалежности в Киеве, майдан, киев, площадь, город
Вадим Карасев призвал обратить внимание на декларацию 1991 года Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинским политикам необходимо отказаться от прозападных взглядов ради мира на Украине. Таким мнением поделился директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Цена мира — это отказ от натоцентричности украинского государства или западноцентричности украинского государства», — заявил Карасев в беседе с youtube-каналом «Politeka». Он напомнил украинским политикам, на каких условиях началась история современной Украины.

Карасев призвал обратить внимание на декларацию 1991 года о независимости государства, где написано «Внеблоковый, нейтральный статус». По его словам, киевский режим не может одновременно рассчитывать и на сохранение своей страны, и на членство в НАТО.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал США к переговорам по Украине, передает «Ридус». Он отметил, что «все идет к кардинальным изменениям в мире». По его словам, рано или поздно Москва и Киев договорятся о мирном соглашении.

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Украинским политикам необходимо отказаться от прозападных взглядов ради мира на Украине. Таким мнением поделился директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. «Цена мира — это отказ от натоцентричности украинского государства или западноцентричности украинского государства», — заявил Карасев в беседе с youtube-каналом «Politeka». Он напомнил украинским политикам, на каких условиях началась история современной Украины. Карасев призвал обратить внимание на декларацию 1991 года о независимости государства, где написано «Внеблоковый, нейтральный статус». По его словам, киевский режим не может одновременно рассчитывать и на сохранение своей страны, и на членство в НАТО. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал США к переговорам по Украине, передает «Ридус». Он отметил, что «все идет к кардинальным изменениям в мире». По его словам, рано или поздно Москва и Киев договорятся о мирном соглашении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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