На Украине призвали принять условия России для мира

Политолог Карасев: Украине нужно отказаться от прозападных взглядов ради мира

10 февраля 2024 в 07:49 Размер текста - 17 +

Вадим Карасев призвал обратить внимание на декларацию 1991 года Фото: TASS/Nazar Furyk © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинским политикам необходимо отказаться от прозападных взглядов ради мира на Украине. Таким мнением поделился директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. «Цена мира — это отказ от натоцентричности украинского государства или западноцентричности украинского государства», — заявил Карасев в беседе с youtube-каналом «Politeka». Он напомнил украинским политикам, на каких условиях началась история современной Украины. Карасев призвал обратить внимание на декларацию 1991 года о независимости государства, где написано «Внеблоковый, нейтральный статус». По его словам, киевский режим не может одновременно рассчитывать и на сохранение своей страны, и на членство в НАТО. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал США к переговорам по Украине, передает «Ридус». Он отметил, что «все идет к кардинальным изменениям в мире». По его словам, рано или поздно Москва и Киев договорятся о мирном соглашении.

Украинским политикам необходимо отказаться от прозападных взглядов ради мира на Украине. Таким мнением поделился директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. «Цена мира — это отказ от натоцентричности украинского государства или западноцентричности украинского государства», — заявил Карасев в беседе с youtube-каналом «Politeka». Он напомнил украинским политикам, на каких условиях началась история современной Украины. Карасев призвал обратить внимание на декларацию 1991 года о независимости государства, где написано «Внеблоковый, нейтральный статус». По его словам, киевский режим не может одновременно рассчитывать и на сохранение своей страны, и на членство в НАТО. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал США к переговорам по Украине, передает «Ридус». Он отметил, что «все идет к кардинальным изменениям в мире». По его словам, рано или поздно Москва и Киев договорятся о мирном соглашении.