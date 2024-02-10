В Шадринске челябинский аферист пытался обмануть пенсионерку на 900 тысяч

10 февраля 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

Челябинец хотел обманом забрать у курганской пенсионерки сотни тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Шадринске полиция задержала челябинского мошенника, который хотел забрать у пенсионерки крупную сумму денег под предлогом помощи ее родственнику. Об этом сообщили представители пресс-службы УМВД России по Курганской области в telegram-канале. «Мошенник из Челябинской области по телефону уговаривал 79-летнюю жительницу Шадринского округа отдать 900 тысяч рублей на помощь родственнику, якобы попавшему в ДТП. Разоблачить афериста помог таксист, который вез женщину в банк и слышал разговор с мошенником», — говорится в сообщении представителей полиции. По данным ведомства, таксист привез пенсионерку не в банк, а прямиком в отдел полиции. Позднее правоохранители задержали афериста. Следователи завели уголовное дело на злоумышленника, которому грозит до шести лет лишения свободы.

В Шадринске полиция задержала челябинского мошенника, который хотел забрать у пенсионерки крупную сумму денег под предлогом помощи ее родственнику. Об этом сообщили представители пресс-службы УМВД России по Курганской области в telegram-канале. «Мошенник из Челябинской области по телефону уговаривал 79-летнюю жительницу Шадринского округа отдать 900 тысяч рублей на помощь родственнику, якобы попавшему в ДТП. Разоблачить афериста помог таксист, который вез женщину в банк и слышал разговор с мошенником», — говорится в сообщении представителей полиции. По данным ведомства, таксист привез пенсионерку не в банк, а прямиком в отдел полиции. Позднее правоохранители задержали афериста. Следователи завели уголовное дело на злоумышленника, которому грозит до шести лет лишения свободы.