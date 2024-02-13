МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каллас

Эстонского премьера разыскивают по уголовной статье
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявлена в розыск по уголовной статье. Это следует из базы данных МВД России.
Ранее Каллас, известная своей антироссийской позицией, заявила, что получение российского гражданства жителями страны несет угрозу Эстонии и может приравниваться к поддержке терроризма. Социологическая компания Norstat выяснила, что 68% жителей страны недовольны деятельностью премьер-министра и хотят ее отставки.
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