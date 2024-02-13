МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каллас

13 февраля 2024 в 13:24 Размер текста - 17 +

Эстонского премьера разыскивают по уголовной статье Фото: Официальный сайт президента Украины Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявлена в розыск по уголовной статье. Это следует из базы данных МВД России. Ранее Каллас, известная своей антироссийской позицией, заявила, что получение российского гражданства жителями страны несет угрозу Эстонии и может приравниваться к поддержке терроризма. Социологическая компания Norstat выяснила, что 68% жителей страны недовольны деятельностью премьер-министра и хотят ее отставки.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявлена в розыск по уголовной статье. Это следует из базы данных МВД России. Ранее Каллас, известная своей антироссийской позицией, заявила, что получение российского гражданства жителями страны несет угрозу Эстонии и может приравниваться к поддержке терроризма. Социологическая компания Norstat выяснила, что 68% жителей страны недовольны деятельностью премьер-министра и хотят ее отставки.