МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каллас

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Владимир Зеленский. stock,  stock, Каллас Кая
Эстонского премьера разыскивают по уголовной статье Фото:

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявлена в розыск по уголовной статье. Это следует из базы данных МВД России.

Ранее Каллас, известная своей антироссийской позицией, заявила, что получение российского гражданства жителями страны несет угрозу Эстонии и может приравниваться к поддержке терроризма. Социологическая компания Norstat выяснила, что 68% жителей страны недовольны деятельностью премьер-министра и хотят ее отставки.

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявлена в розыск по уголовной статье. Это следует из базы данных МВД России. Ранее Каллас, известная своей антироссийской позицией, заявила, что получение российского гражданства жителями страны несет угрозу Эстонии и может приравниваться к поддержке терроризма. Социологическая компания Norstat выяснила, что 68% жителей страны недовольны деятельностью премьер-министра и хотят ее отставки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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