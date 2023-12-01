Премьер Эстонии: гражданство РФ угрожает безопасности страны

02 декабря 2023 в 01:18 Размер текста - 17 +

Попытку получения российского гражданства Кая Каллас приравнивает к терроризму Фото: Официальный сайт президента Украины Получение российского гражданства несет угрозу Эстонии и может приравниваться к поддержке терроризма. Заявила премьер-министр страны Кая Каллас. «Это уже угроза безопасности Эстонии и очень четкий сигнал, который эстонское государство не может игнорировать», — заявила Каллас изданию Postimees. По ее мнению, получение российского гражданства может быть расценено как поддержка терроризма, направленная против Эстонии и ее союзников. Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявлял, что за попытку получить гражданство РФ в Эстонии гражданина могут депортировать. При этом власти страны планируют закрыть границу с Россией в том случае, если жизни мигрантов окажутся под угрозой.

Получение российского гражданства несет угрозу Эстонии и может приравниваться к поддержке терроризма. Заявила премьер-министр страны Кая Каллас. «Это уже угроза безопасности Эстонии и очень четкий сигнал, который эстонское государство не может игнорировать», — заявила Каллас изданию Postimees. По ее мнению, получение российского гражданства может быть расценено как поддержка терроризма, направленная против Эстонии и ее союзников. Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявлял, что за попытку получить гражданство РФ в Эстонии гражданина могут депортировать. При этом власти страны планируют закрыть границу с Россией в том случае, если жизни мигрантов окажутся под угрозой.