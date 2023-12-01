01 декабря 2023

Премьер Эстонии: гражданство РФ угрожает безопасности страны

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, stock, Каллас Кая
Попытку получения российского гражданства Кая Каллас приравнивает к терроризму Фото:

Получение российского гражданства несет угрозу Эстонии и может приравниваться к поддержке терроризма. Заявила премьер-министр страны Кая Каллас.

«Это уже угроза безопасности Эстонии и очень четкий сигнал, который эстонское государство не может игнорировать», — заявила Каллас изданию Postimees. По ее мнению, получение российского гражданства может быть расценено как поддержка терроризма, направленная против Эстонии и ее союзников.

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявлял, что за попытку получить гражданство РФ в Эстонии гражданина могут депортировать. При этом власти страны планируют закрыть границу с Россией в том случае, если жизни мигрантов окажутся под угрозой.

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Получение российского гражданства несет угрозу Эстонии и может приравниваться к поддержке терроризма. Заявила премьер-министр страны Кая Каллас. «Это уже угроза безопасности Эстонии и очень четкий сигнал, который эстонское государство не может игнорировать», — заявила Каллас изданию Postimees. По ее мнению, получение российского гражданства может быть расценено как поддержка терроризма, направленная против Эстонии и ее союзников. Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявлял, что за попытку получить гражданство РФ в Эстонии гражданина могут депортировать. При этом власти страны планируют закрыть границу с Россией в том случае, если жизни мигрантов окажутся под угрозой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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