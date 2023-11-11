Почти 70% опрошенных эстонцев хотят отставки премьера, которая обвиняла РФ во всех бедах

68% эстонцев выступают за отставку премьер-министра Каллас
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, stock, Каллас Кая
Жители Эстонии недовольны политикой премьер-министра страны Каи Каллас Фото:

Социологическая компания Norstat провела опрос среди жителей Эстонии и выяснила, что 68% жителей страны недовольны деятельностью премьер-министра Каи Каллас. Они выступают за ее отставку. При этом сама Каллас придерживается антироссийской политики.

«Согласно результатам опроса, проведенного социологической фирмой Norstat, 68% жителей Эстонии считают, что премьер-министр Кая Каллас должна уйти в отставку», — передают авторы «Ридуса», ссылаясь на результаты социологического исследования. Большинство считают, что Каллас должна подать в отставку, особенно после скандала, связанного с бизнесом ее мужа.

Ранее портал ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каллас, продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала общественный резонанс. Сама премьер назвала негативную реакцию политиков на этот инцидент «охотой на ведьм». Далее она предложила государствам, граничащим с Россией, ввести против страны единое торговое эмбарго, сообщает «Национальная служба новостей».

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Социологическая компания Norstat провела опрос среди жителей Эстонии и выяснила, что 68% жителей страны недовольны деятельностью премьер-министра Каи Каллас. Они выступают за ее отставку. При этом сама Каллас придерживается антироссийской политики. «Согласно результатам опроса, проведенного социологической фирмой Norstat, 68% жителей Эстонии считают, что премьер-министр Кая Каллас должна уйти в отставку», — передают авторы «Ридуса», ссылаясь на результаты социологического исследования. Большинство считают, что Каллас должна подать в отставку, особенно после скандала, связанного с бизнесом ее мужа. Ранее портал ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каллас, продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала общественный резонанс. Сама премьер назвала негативную реакцию политиков на этот инцидент «охотой на ведьм». Далее она предложила государствам, граничащим с Россией, ввести против страны единое торговое эмбарго, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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