Почти 70% опрошенных эстонцев хотят отставки премьера, которая обвиняла РФ во всех бедах

68% эстонцев выступают за отставку премьер-министра Каллас

11 ноября 2023 в 21:44 Размер текста - 17 +

Жители Эстонии недовольны политикой премьер-министра страны Каи Каллас Фото: Официальный сайт президента Украины Социологическая компания Norstat провела опрос среди жителей Эстонии и выяснила, что 68% жителей страны недовольны деятельностью премьер-министра Каи Каллас. Они выступают за ее отставку. При этом сама Каллас придерживается антироссийской политики. «Согласно результатам опроса, проведенного социологической фирмой Norstat, 68% жителей Эстонии считают, что премьер-министр Кая Каллас должна уйти в отставку», — передают авторы «Ридуса», ссылаясь на результаты социологического исследования. Большинство считают, что Каллас должна подать в отставку, особенно после скандала, связанного с бизнесом ее мужа. Ранее портал ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каллас, продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала общественный резонанс. Сама премьер назвала негативную реакцию политиков на этот инцидент «охотой на ведьм». Далее она предложила государствам, граничащим с Россией, ввести против страны единое торговое эмбарго, сообщает «Национальная служба новостей».

Социологическая компания Norstat провела опрос среди жителей Эстонии и выяснила, что 68% жителей страны недовольны деятельностью премьер-министра Каи Каллас. Они выступают за ее отставку. При этом сама Каллас придерживается антироссийской политики. «Согласно результатам опроса, проведенного социологической фирмой Norstat, 68% жителей Эстонии считают, что премьер-министр Кая Каллас должна уйти в отставку», — передают авторы «Ридуса», ссылаясь на результаты социологического исследования. Большинство считают, что Каллас должна подать в отставку, особенно после скандала, связанного с бизнесом ее мужа. Ранее портал ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каллас, продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала общественный резонанс. Сама премьер назвала негативную реакцию политиков на этот инцидент «охотой на ведьм». Далее она предложила государствам, граничащим с Россией, ввести против страны единое торговое эмбарго, сообщает «Национальная служба новостей».