Российские бойцы спасли тяжелораненых украинцев, оставленных в Авдеевке

20 февраля 2024 в 13:57 Размер текста - 17 +

Армия России сейчас ведет зачистку Авдеевки от остатков ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Несколько тяжелораненых украинских военных были спасены в Авдеевке. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. «Несколько часов назад при зачистке частного сектора в Авдеевке наши ребята обнаружили еще трех украинских военнослужащих с тяжелыми ранами. Их эвакуировали, оказали первую медпомощь», — заявил Игорь Кимаковский в разговоре с ТАСС. Он отметил, что ВС РФ в итоге спасли украинцев. Новость по теме Российские войска освободили Авдеевку: что об этом пишут западные СМИ Сейчас идет зачистка Авдеевки от оставшихся солдат ВСУ. Российские военные уже нашли в городе тайные пыточные. Военнослужащий одного из подразделений добровольческого корпуса группировки «Юг» с позывным «Сармат» заявлял, что зачистка почти завершена. Сам город был взят 17 февраля. ВСУ бежали из него, оставляя раненых.

Несколько тяжелораненых украинских военных были спасены в Авдеевке. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. «Несколько часов назад при зачистке частного сектора в Авдеевке наши ребята обнаружили еще трех украинских военнослужащих с тяжелыми ранами. Их эвакуировали, оказали первую медпомощь», — заявил Игорь Кимаковский в разговоре с ТАСС. Он отметил, что ВС РФ в итоге спасли украинцев. Сейчас идет зачистка Авдеевки от оставшихся солдат ВСУ. Российские военные уже нашли в городе тайные пыточные. Военнослужащий одного из подразделений добровольческого корпуса группировки «Юг» с позывным «Сармат» заявлял, что зачистка почти завершена. Сам город был взят 17 февраля. ВСУ бежали из него, оставляя раненых.