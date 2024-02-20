Российские бойцы спасли тяжелораненых украинцев, оставленных в Авдеевке

Несколько тяжелораненых украинских военных были спасены в Авдеевке. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Несколько часов назад при зачистке частного сектора в Авдеевке наши ребята обнаружили еще трех украинских военнослужащих с тяжелыми ранами. Их эвакуировали, оказали первую медпомощь», — заявил Игорь Кимаковский в разговоре с ТАСС. Он отметил, что ВС РФ в итоге спасли украинцев.
Сейчас идет зачистка Авдеевки от оставшихся солдат ВСУ. Российские военные уже нашли в городе тайные пыточные. Военнослужащий одного из подразделений добровольческого корпуса группировки «Юг» с позывным «Сармат» заявлял, что зачистка почти завершена.
Сам город был взят 17 февраля. ВСУ бежали из него, оставляя раненых.
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