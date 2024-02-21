Молодежь в разных регионах РФ расспросят о том, привлекательна ли для них Пермь

21 февраля 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Опрос молодых людей будет проводиться в Перми, Пермском крае и семи соседних регионах Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Власти Перми спустя год вновь узнают мнение молодежи о привлекательности Перми. Открытый конкурс на право проведения социологического исследования мэрия провела на сайте ЕИС Закупки. «Цель социологического исследования — провести анализ отношения к городу Перми со стороны молодых жителей города Перми, Пермского края и соседних регионов с точки зрения привлекательности города Перми как места постоянного проживания», — сказано в техзадании. Из документа следует, что опрос молодежи будет проводиться также в Кировской, Челябинской, Свердловской областях, Республике Коми, Татарстане, Удмуртии и Башкирии. Власти интересует, как молодежь воспринимает Пермь с эмоциональной точки зрения, с точки зрения получения образования, построения карьеры. Также у респондентов поинтересуются, считают ли они краевую столицу комфортной и безопасной для проживания. Всего в ходе исследования должно быть опрошено не менее 2800 респондентов в возрасте от 14 до 35 лет. Начальная стоимость закупки составила 1 150 000 рублей. Однако в ходе проведения конкурса цена снизилась до 811 000 рублей. Социологическое исследование проведет ООО «Гэпицентр-1», именно эта организация признана победителем конкурса. Год назад администрация Перми также проводила закупку на проведение аналогичного социсследования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Перми спустя год вновь узнают мнение молодежи о привлекательности Перми. Открытый конкурс на право проведения социологического исследования мэрия провела на сайте ЕИС Закупки. «Цель социологического исследования — провести анализ отношения к городу Перми со стороны молодых жителей города Перми, Пермского края и соседних регионов с точки зрения привлекательности города Перми как места постоянного проживания», — сказано в техзадании. Из документа следует, что опрос молодежи будет проводиться также в Кировской, Челябинской, Свердловской областях, Республике Коми, Татарстане, Удмуртии и Башкирии. Власти интересует, как молодежь воспринимает Пермь с эмоциональной точки зрения, с точки зрения получения образования, построения карьеры. Также у респондентов поинтересуются, считают ли они краевую столицу комфортной и безопасной для проживания. Всего в ходе исследования должно быть опрошено не менее 2800 респондентов в возрасте от 14 до 35 лет. Начальная стоимость закупки составила 1 150 000 рублей. Однако в ходе проведения конкурса цена снизилась до 811 000 рублей. Социологическое исследование проведет ООО «Гэпицентр-1», именно эта организация признана победителем конкурса. Год назад администрация Перми также проводила закупку на проведение аналогичного социсследования.