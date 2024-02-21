Молодежь в разных регионах РФ расспросят о том, привлекательна ли для них Пермь

Власти Перми спустя год вновь узнают мнение молодежи о привлекательности Перми. Открытый конкурс на право проведения социологического исследования мэрия провела на сайте ЕИС Закупки.
«Цель социологического исследования — провести анализ отношения к городу Перми со стороны молодых жителей города Перми, Пермского края и соседних регионов с точки зрения привлекательности города Перми как места постоянного проживания», — сказано в техзадании. Из документа следует, что опрос молодежи будет проводиться также в Кировской, Челябинской, Свердловской областях, Республике Коми, Татарстане, Удмуртии и Башкирии.
Власти интересует, как молодежь воспринимает Пермь с эмоциональной точки зрения, с точки зрения получения образования, построения карьеры. Также у респондентов поинтересуются, считают ли они краевую столицу комфортной и безопасной для проживания.
Всего в ходе исследования должно быть опрошено не менее 2800 респондентов в возрасте от 14 до 35 лет. Начальная стоимость закупки составила 1 150 000 рублей. Однако в ходе проведения конкурса цена снизилась до 811 000 рублей. Социологическое исследование проведет ООО «Гэпицентр-1», именно эта организация признана победителем конкурса. Год назад администрация Перми также проводила закупку на проведение аналогичного социсследования.
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