Верховный суд отклонил еще одну апелляцию Надеждина

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Надеждин Борис, партия "гражданская инициатива". Москва , надеждин борис, надеждин
Борис Надеждин снова пытается оспорить решение Верхнего суда Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Верховный суд еще раз отказал политику Борису Надеждину в апелляции из-за формы проверки подписных листов для регистрации кандидатов на выборы в президенты. Ранее политик уже пытался оспорить решение суда.

«Верховный суд признал законным еще один отказ Борису Надеждину в иске», — передает РИА Новости. Надеждин оспаривал форму списка сборщика подписей для регистрации кандидатов в президенты.

Ранее Верховный суд отклонял апелляцию политика. Надеждину 8 февраля не дели зарегистрироваться на выборы президента. Он пытался оспорить в Верховном суде РФ отказ Центризбиркома (ЦИК) в регистрации кандидатом в президенты.

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Верховный суд еще раз отказал политику Борису Надеждину в апелляции из-за формы проверки подписных листов для регистрации кандидатов на выборы в президенты. Ранее политик уже пытался оспорить решение суда. «Верховный суд признал законным еще один отказ Борису Надеждину в иске», — передает РИА Новости. Надеждин оспаривал форму списка сборщика подписей для регистрации кандидатов в президенты. Ранее Верховный суд отклонял апелляцию политика. Надеждину 8 февраля не дели зарегистрироваться на выборы президента. Он пытался оспорить в Верховном суде РФ отказ Центризбиркома (ЦИК) в регистрации кандидатом в президенты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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