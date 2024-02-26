Политика Выборы Верховный суд отклонил еще одну апелляцию Надеждина 26 февраля 2024 в 16:57 Размер текста - 17 + Борис Надеждин снова пытается оспорить решение Верхнего суда Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Верховный суд еще раз отказал политику Борису Надеждину в апелляции из-за формы проверки подписных листов для регистрации кандидатов на выборы в президенты. Ранее политик уже пытался оспорить решение суда. «Верховный суд признал законным еще один отказ Борису Надеждину в иске», — передает РИА Новости. Надеждин оспаривал форму списка сборщика подписей для регистрации кандидатов в президенты. Ранее Верховный суд отклонял апелляцию политика. Надеждину 8 февраля не дели зарегистрироваться на выборы президента. Он пытался оспорить в Верховном суде РФ отказ Центризбиркома (ЦИК) в регистрации кандидатом в президенты. Верховный суд еще раз отказал политику Борису Надеждину в апелляции из-за формы проверки подписных листов для регистрации кандидатов на выборы в президенты. Ранее политик уже пытался оспорить решение суда. «Верховный суд признал законным еще один отказ Борису Надеждину в иске», — передает РИА Новости. Надеждин оспаривал форму списка сборщика подписей для регистрации кандидатов в президенты. Ранее Верховный суд отклонял апелляцию политика. Надеждину 8 февраля не дели зарегистрироваться на выборы президента. Он пытался оспорить в Верховном суде РФ отказ Центризбиркома (ЦИК) в регистрации кандидатом в президенты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям