Верховный суд отклонил еще одну апелляцию Надеждина

Борис Надеждин снова пытается оспорить решение Верхнего суда
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Верховный суд еще раз отказал политику Борису Надеждину в апелляции из-за формы проверки подписных листов для регистрации кандидатов на выборы в президенты. Ранее политик уже пытался оспорить решение суда.
«Верховный суд признал законным еще один отказ Борису Надеждину в иске», — передает РИА Новости. Надеждин оспаривал форму списка сборщика подписей для регистрации кандидатов в президенты.
Ранее Верховный суд отклонял апелляцию политика. Надеждину 8 февраля не дели зарегистрироваться на выборы президента. Он пытался оспорить в Верховном суде РФ отказ Центризбиркома (ЦИК) в регистрации кандидатом в президенты.
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