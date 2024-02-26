Верховный суд отклонил апелляцию Надеждина

ВС признал законным отказ в иске политика Бориса Надеждина
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Верховный суд отклонил апелляцию политика Бориса Надеждина, оспаривавшего форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на выборы в президенты. Об этом сообщили корреспонденты.
«Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения», — сообщил о решении один из судей. Его слова передает корреспондент РИА Новости.
Борису Надеждину 8 февраля отказали в регистрации на выборы президента. Позднее он оспорил в Верховном суде РФ отказ Центризбиркома (ЦИК) в регистрации кандидатом в президенты.
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