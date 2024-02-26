Политика Выборы Верховный суд отклонил апелляцию Надеждина 26 февраля 2024 в 14:52 Размер текста - 17 + ВС признал законным отказ в иске политика Бориса Надеждина Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Верховный суд отклонил апелляцию политика Бориса Надеждина, оспаривавшего форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на выборы в президенты. Об этом сообщили корреспонденты. «Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения», — сообщил о решении один из судей. Его слова передает корреспондент РИА Новости. Борису Надеждину 8 февраля отказали в регистрации на выборы президента. Позднее он оспорил в Верховном суде РФ отказ Центризбиркома (ЦИК) в регистрации кандидатом в президенты. Верховный суд отклонил апелляцию политика Бориса Надеждина, оспаривавшего форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на выборы в президенты. Об этом сообщили корреспонденты. «Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения», — сообщил о решении один из судей. Его слова передает корреспондент РИА Новости. Борису Надеждину 8 февраля отказали в регистрации на выборы президента. Позднее он оспорил в Верховном суде РФ отказ Центризбиркома (ЦИК) в регистрации кандидатом в президенты. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям