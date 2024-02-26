Верховный суд отклонил апелляцию Надеждина

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Надеждин Борис, партия "гражданская инициатива". Москва , надеждин борис, надеждин
ВС признал законным отказ в иске политика Бориса Надеждина Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Верховный суд отклонил апелляцию политика Бориса Надеждина, оспаривавшего форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на выборы в президенты. Об этом сообщили корреспонденты.

«Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения», — сообщил о решении один из судей. Его слова передает корреспондент РИА Новости.

Борису Надеждину 8 февраля отказали в регистрации на выборы президента. Позднее он оспорил в Верховном суде РФ отказ Центризбиркома (ЦИК) в регистрации кандидатом в президенты.

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Верховный суд отклонил апелляцию политика Бориса Надеждина, оспаривавшего форму списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на выборы в президенты. Об этом сообщили корреспонденты. «Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения», — сообщил о решении один из судей. Его слова передает корреспондент РИА Новости. Борису Надеждину 8 февраля отказали в регистрации на выборы президента. Позднее он оспорил в Верховном суде РФ отказ Центризбиркома (ЦИК) в регистрации кандидатом в президенты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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