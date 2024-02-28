Клиенты Сбера смогут взять «Семейную ипотеку» в два раза выше лимита

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Иннопром-2022 третий день. Екатеринбург, сбер, сбербанк логотип
В Сбербанке с 29 февраля можно взять семейную ипотеку в 2,5 раза больше лимита Фото:

В Сбербанке с 29 февраля клиенты смогут взять «Семейную ипотеку» на сумму больше лимита. Об этом сообщил банк.

«С 29 февраля клиенты Сбера могут взять „Семейную ипотеку“ на Домклик на сумму в 2,5 раза больше лимита», — говорится в сообщении банка, передает РИА Новости. Кроме того, процентная ставка на сумму до лимита будет льготной, а сверх лимита — рыночной.

Ранее заместитель председателя кабмина Татьяна Голикова рассказала, что правительство РФ продлит действие семейной ипотеки после 1 июля 2024 года. Она добавила, что программа семейной ипотеки стала очень востребованной среди россиян.

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В Сбербанке с 29 февраля клиенты смогут взять «Семейную ипотеку» на сумму больше лимита. Об этом сообщил банк. «С 29 февраля клиенты Сбера могут взять „Семейную ипотеку“ на Домклик на сумму в 2,5 раза больше лимита», — говорится в сообщении банка, передает РИА Новости. Кроме того, процентная ставка на сумму до лимита будет льготной, а сверх лимита — рыночной. Ранее заместитель председателя кабмина Татьяна Голикова рассказала, что правительство РФ продлит действие семейной ипотеки после 1 июля 2024 года. Она добавила, что программа семейной ипотеки стала очень востребованной среди россиян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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