Клиенты Сбера смогут взять «Семейную ипотеку» в два раза выше лимита

28 февраля 2024 в 22:26 Размер текста - 17 +

В Сбербанке с 29 февраля можно взять семейную ипотеку в 2,5 раза больше лимита Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Сбербанке с 29 февраля клиенты смогут взять «Семейную ипотеку» на сумму больше лимита. Об этом сообщил банк. «С 29 февраля клиенты Сбера могут взять „Семейную ипотеку“ на Домклик на сумму в 2,5 раза больше лимита», — говорится в сообщении банка, передает РИА Новости. Кроме того, процентная ставка на сумму до лимита будет льготной, а сверх лимита — рыночной. Ранее заместитель председателя кабмина Татьяна Голикова рассказала, что правительство РФ продлит действие семейной ипотеки после 1 июля 2024 года. Она добавила, что программа семейной ипотеки стала очень востребованной среди россиян.

В Сбербанке с 29 февраля клиенты смогут взять «Семейную ипотеку» на сумму больше лимита. Об этом сообщил банк. «С 29 февраля клиенты Сбера могут взять „Семейную ипотеку“ на Домклик на сумму в 2,5 раза больше лимита», — говорится в сообщении банка, передает РИА Новости. Кроме того, процентная ставка на сумму до лимита будет льготной, а сверх лимита — рыночной. Ранее заместитель председателя кабмина Татьяна Голикова рассказала, что правительство РФ продлит действие семейной ипотеки после 1 июля 2024 года. Она добавила, что программа семейной ипотеки стала очень востребованной среди россиян.