Мишустин выразил соболезнования родным Рыжкова

29 февраля 2024 в 12:26 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин отметил, что Николай Рыжков внес большой вклад в развитие государственности страны Фото: Георгий Бергал © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным о главы Совета министров СССР Николая Рыжкова. Он отметил, что политик внес большой вклад в развитие страны. «Николай был профессионалом высокого уровня, всегда демонстрировал стратегическое мышление и умение четко и последовательно решать задачи любой сложности. Прошу передать мои глубокие соболезнования родным и близким Николая Рыжкова», — заявил Михаил Мишустин. Его слова приводит сайт правительства. Мишустин отметил, что Рыжков внес большой вклад в укрепление государства. А также — в совершенствование законотворчества. Все заслуги Рыжкова были отмечены наградами, уточнил российский премьер-министр. По словам Мишустина, Рыжков был профессионалом. Рыжков умер 28 февраля 2024 года. Президент России Владимир Путин также выразил соболезнования близким главы Совета министров СССР. URA.RU подробно рассказывало о роли Рыжкова в перестройке и его деятельности.

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным о главы Совета министров СССР Николая Рыжкова. Он отметил, что политик внес большой вклад в развитие страны. «Николай был профессионалом высокого уровня, всегда демонстрировал стратегическое мышление и умение четко и последовательно решать задачи любой сложности. Прошу передать мои глубокие соболезнования родным и близким Николая Рыжкова», — заявил Михаил Мишустин. Его слова приводит сайт правительства. Мишустин отметил, что Рыжков внес большой вклад в укрепление государства. А также — в совершенствование законотворчества. Все заслуги Рыжкова были отмечены наградами, уточнил российский премьер-министр. По словам Мишустина, Рыжков был профессионалом. Рыжков умер 28 февраля 2024 года. Президент России Владимир Путин также выразил соболезнования близким главы Совета министров СССР. URA.RU подробно рассказывало о роли Рыжкова в перестройке и его деятельности.