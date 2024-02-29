Мишустин выразил соболезнования родным Рыжкова

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Михаил Мишустин отметил, что Николай Рыжков внес большой вклад в развитие государственности страны
Михаил Мишустин отметил, что Николай Рыжков внес большой вклад в развитие государственности страны Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным о главы Совета министров СССР Николая Рыжкова. Он отметил, что политик внес большой вклад в развитие страны.

«Николай был профессионалом высокого уровня, всегда демонстрировал стратегическое мышление и умение четко и последовательно решать задачи любой сложности. Прошу передать мои глубокие соболезнования родным и близким Николая Рыжкова», — заявил Михаил Мишустин. Его слова приводит сайт правительства.

Мишустин отметил, что Рыжков внес большой вклад в укрепление государства. А также — в совершенствование законотворчества. Все заслуги Рыжкова были отмечены наградами, уточнил российский премьер-министр. По словам Мишустина, Рыжков был профессионалом.

Рыжков умер 28 февраля 2024 года. Президент России Владимир Путин также выразил соболезнования близким главы Совета министров СССР. URA.RU подробно рассказывало о роли Рыжкова в перестройке и его деятельности.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования родным о главы Совета министров СССР Николая Рыжкова. Он отметил, что политик внес большой вклад в развитие страны. «Николай был профессионалом высокого уровня, всегда демонстрировал стратегическое мышление и умение четко и последовательно решать задачи любой сложности. Прошу передать мои глубокие соболезнования родным и близким Николая Рыжкова», — заявил Михаил Мишустин. Его слова приводит сайт правительства. Мишустин отметил, что Рыжков внес большой вклад в укрепление государства. А также — в совершенствование законотворчества. Все заслуги Рыжкова были отмечены наградами, уточнил российский премьер-министр. По словам Мишустина, Рыжков был профессионалом. Рыжков умер 28 февраля 2024 года. Президент России Владимир Путин также выразил соболезнования близким главы Совета министров СССР. URA.RU подробно рассказывало о роли Рыжкова в перестройке и его деятельности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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