01 марта 2024

Белый дом пошел на особые меры для защиты Байдена от сторонников Палестины

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Байдена перестали перебивать во время выступлений Фото:

Администрация президента США Джо Байдена предпринимает специальные меры защиты во время его выступлений и общения с избирателями. Пойти на такой шаг их вынудили пропалестинские активисты, сообщает телеканал NBC News.

«Его команда теперь подбирает более камерные аудитории, избегает университетских кампусов из-за повышенной политической активности студентов и до самого приезда Байдена держит в секрете от журналистов и общественности точное место проведения встреч», — говорится в материале. Кроме того, Белый дом нанимает частные компаний для проведения мероприятий, чтобы не предавать огласки работу о подготовки его встреч.

Телеканал считает, что администрация американского президента добилась того, что на встречах с избирателями его перестали тревожить противники израильской военной операции в секторе Газа. До этого его регулярно прерывали во время выступлений.

После начала палестино-израильского конфликта президент США Джо Байден активно поддерживал Израиль. В то же время в середине февраля 2024 года он заявил, что ХАМАС лишится власти в секторе Газа и в Палестинской национальной администрации должны быть проведены реформы и заложены основы для дальнейшего построения независимого государства.

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Администрация президента США Джо Байдена предпринимает специальные меры защиты во время его выступлений и общения с избирателями. Пойти на такой шаг их вынудили пропалестинские активисты, сообщает телеканал NBC News. «Его команда теперь подбирает более камерные аудитории, избегает университетских кампусов из-за повышенной политической активности студентов и до самого приезда Байдена держит в секрете от журналистов и общественности точное место проведения встреч», — говорится в материале. Кроме того, Белый дом нанимает частные компаний для проведения мероприятий, чтобы не предавать огласки работу о подготовки его встреч. Телеканал считает, что администрация американского президента добилась того, что на встречах с избирателями его перестали тревожить противники израильской военной операции в секторе Газа. До этого его регулярно прерывали во время выступлений. После начала палестино-израильского конфликта президент США Джо Байден активно поддерживал Израиль. В то же время в середине февраля 2024 года он заявил, что ХАМАС лишится власти в секторе Газа и в Палестинской национальной администрации должны быть проведены реформы и заложены основы для дальнейшего построения независимого государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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