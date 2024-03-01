Белый дом пошел на особые меры для защиты Байдена от сторонников Палестины

02 марта 2024 в 00:35 Размер текста - 17 +

Байдена перестали перебивать во время выступлений Фото: Official White House / Erin Scott Администрация президента США Джо Байдена предпринимает специальные меры защиты во время его выступлений и общения с избирателями. Пойти на такой шаг их вынудили пропалестинские активисты, сообщает телеканал NBC News. «Его команда теперь подбирает более камерные аудитории, избегает университетских кампусов из-за повышенной политической активности студентов и до самого приезда Байдена держит в секрете от журналистов и общественности точное место проведения встреч», — говорится в материале . Кроме того, Белый дом нанимает частные компаний для проведения мероприятий, чтобы не предавать огласки работу о подготовки его встреч. Телеканал считает, что администрация американского президента добилась того, что на встречах с избирателями его перестали тревожить противники израильской военной операции в секторе Газа. До этого его регулярно прерывали во время выступлений. После начала палестино-израильского конфликта президент США Джо Байден активно поддерживал Израиль. В то же время в середине февраля 2024 года он заявил, что ХАМАС лишится власти в секторе Газа и в Палестинской национальной администрации должны быть проведены реформы и заложены основы для дальнейшего построения независимого государства.

Администрация президента США Джо Байдена предпринимает специальные меры защиты во время его выступлений и общения с избирателями. Пойти на такой шаг их вынудили пропалестинские активисты, сообщает телеканал NBC News. «Его команда теперь подбирает более камерные аудитории, избегает университетских кампусов из-за повышенной политической активности студентов и до самого приезда Байдена держит в секрете от журналистов и общественности точное место проведения встреч», — говорится в материале. Кроме того, Белый дом нанимает частные компаний для проведения мероприятий, чтобы не предавать огласки работу о подготовки его встреч. Телеканал считает, что администрация американского президента добилась того, что на встречах с избирателями его перестали тревожить противники израильской военной операции в секторе Газа. До этого его регулярно прерывали во время выступлений. После начала палестино-израильского конфликта президент США Джо Байден активно поддерживал Израиль. В то же время в середине февраля 2024 года он заявил, что ХАМАС лишится власти в секторе Газа и в Палестинской национальной администрации должны быть проведены реформы и заложены основы для дальнейшего построения независимого государства.