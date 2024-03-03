Семиклассник избил друга гантелью из-за ревности

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Максим Путинцев, радиоведущий и главный редактор радиостанции «ЭХО Москвы. Екатеринбург», гантель
Семиклассник избил друга гантелью и порезал ножом в Подмосковье Фото:

В Подмосковье семиклассник избил друга гантелью и порезал ножом. Он приревновал девочку к своему ровеснику во время прогулки.

«После небольшой словесной перепалки Миша набросился на одноклассника: начал избивать его специально взятой с собой гантелью, а затем достал из кармана нож и стал наносить порезы», — сообщил telegram-канал Shot. Там рассказали, что 13-летний Миша из деревни Доброволец позвонил однокласснику Диме (имена изменены), чтобы позвать его на улицу. Он хотел поговорить с ним по поводу девочки, которая ему нравилась. Ранее Миша увидел, как она гуляет и Димой и разозлился.

По данным канала, после того, как подросток избил второго, он отнял у него телефон, выбросил его и сбежал. Пострадавшему помогли местные жители: они вызвали скорую помощь и сообщили родителям ребенка. У Димы диагностировали поверхностные раны груди, спины и голени. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, заключили в сообщении.

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В Подмосковье семиклассник избил друга гантелью и порезал ножом. Он приревновал девочку к своему ровеснику во время прогулки. «После небольшой словесной перепалки Миша набросился на одноклассника: начал избивать его специально взятой с собой гантелью, а затем достал из кармана нож и стал наносить порезы», — сообщил telegram-канал Shot. Там рассказали, что 13-летний Миша из деревни Доброволец позвонил однокласснику Диме (имена изменены), чтобы позвать его на улицу. Он хотел поговорить с ним по поводу девочки, которая ему нравилась. Ранее Миша увидел, как она гуляет и Димой и разозлился. По данным канала, после того, как подросток избил второго, он отнял у него телефон, выбросил его и сбежал. Пострадавшему помогли местные жители: они вызвали скорую помощь и сообщили родителям ребенка. У Димы диагностировали поверхностные раны груди, спины и голени. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, заключили в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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