Семиклассник избил друга гантелью из-за ревности

03 марта 2024 в 10:56 Размер текста - 17 +

Семиклассник избил друга гантелью и порезал ножом в Подмосковье Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Подмосковье семиклассник избил друга гантелью и порезал ножом. Он приревновал девочку к своему ровеснику во время прогулки. «После небольшой словесной перепалки Миша набросился на одноклассника: начал избивать его специально взятой с собой гантелью, а затем достал из кармана нож и стал наносить порезы», — сообщил telegram-канал Shot. Там рассказали, что 13-летний Миша из деревни Доброволец позвонил однокласснику Диме (имена изменены), чтобы позвать его на улицу. Он хотел поговорить с ним по поводу девочки, которая ему нравилась. Ранее Миша увидел, как она гуляет и Димой и разозлился. По данным канала, после того, как подросток избил второго, он отнял у него телефон, выбросил его и сбежал. Пострадавшему помогли местные жители: они вызвали скорую помощь и сообщили родителям ребенка. У Димы диагностировали поверхностные раны груди, спины и голени. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, заключили в сообщении.

В Подмосковье семиклассник избил друга гантелью и порезал ножом. Он приревновал девочку к своему ровеснику во время прогулки. «После небольшой словесной перепалки Миша набросился на одноклассника: начал избивать его специально взятой с собой гантелью, а затем достал из кармана нож и стал наносить порезы», — сообщил telegram-канал Shot. Там рассказали, что 13-летний Миша из деревни Доброволец позвонил однокласснику Диме (имена изменены), чтобы позвать его на улицу. Он хотел поговорить с ним по поводу девочки, которая ему нравилась. Ранее Миша увидел, как она гуляет и Димой и разозлился. По данным канала, после того, как подросток избил второго, он отнял у него телефон, выбросил его и сбежал. Пострадавшему помогли местные жители: они вызвали скорую помощь и сообщили родителям ребенка. У Димы диагностировали поверхностные раны груди, спины и голени. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, заключили в сообщении.