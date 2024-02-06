В Кремле рассказали о ситуации в «Роснано»
В «Роснано» идут «нелегкие процессы». Они связаны с долгами компании за прошлые годы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, отвечая на вопрос URA.RU.
«Там [в „Роснано“] идут нелегкие процессы. Процессы, связанные с прошлыми периодами, долгами. Это корпоративные процессы», — отметил Песков.
Сегодня стало известно, что «Роснано» намерено обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве ООО «Пластик Лоджик». В этой компании разрабатывался так называемся «планшет Чубайса», гаджет, который планировалось использовать в школах.
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