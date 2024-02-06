Политика Власть В Кремле рассказали о ситуации в «Роснано» В Кремле сообщили, что происходит в «Роснано» 06 февраля 2024 в 14:55 Размер текста - 17 + В Кремле рассказали о ситуации в «Роснано» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В «Роснано» идут «нелегкие процессы». Они связаны с долгами компании за прошлые годы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, отвечая на вопрос URA.RU. «Там [в „Роснано“] идут нелегкие процессы. Процессы, связанные с прошлыми периодами, долгами. Это корпоративные процессы», — отметил Песков. Сегодня стало известно, что «Роснано» намерено обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве ООО «Пластик Лоджик». В этой компании разрабатывался так называемся «планшет Чубайса», гаджет, который планировалось использовать в школах. В «Роснано» идут «нелегкие процессы». Они связаны с долгами компании за прошлые годы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, отвечая на вопрос URA.RU. «Там [в „Роснано“] идут нелегкие процессы. Процессы, связанные с прошлыми периодами, долгами. Это корпоративные процессы», — отметил Песков. Сегодня стало известно, что «Роснано» намерено обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве ООО «Пластик Лоджик». В этой компании разрабатывался так называемся «планшет Чубайса», гаджет, который планировалось использовать в школах. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям