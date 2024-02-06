В Кремле рассказали о ситуации в «Роснано»

В Кремле сообщили, что происходит в «Роснано»
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
В Кремле рассказали о ситуации в «Роснано» Фото:

В «Роснано» идут «нелегкие процессы». Они связаны с долгами компании за прошлые годы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, отвечая на вопрос URA.RU.

«Там [в „Роснано“] идут нелегкие процессы. Процессы, связанные с прошлыми периодами, долгами. Это корпоративные процессы», — отметил Песков.

Сегодня стало известно, что «Роснано» намерено обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве ООО «Пластик Лоджик». В этой компании разрабатывался так называемся «планшет Чубайса», гаджет, который планировалось использовать в школах.

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В «Роснано» идут «нелегкие процессы». Они связаны с долгами компании за прошлые годы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, отвечая на вопрос URA.RU. «Там [в „Роснано“] идут нелегкие процессы. Процессы, связанные с прошлыми периодами, долгами. Это корпоративные процессы», — отметил Песков. Сегодня стало известно, что «Роснано» намерено обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве ООО «Пластик Лоджик». В этой компании разрабатывался так называемся «планшет Чубайса», гаджет, который планировалось использовать в школах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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