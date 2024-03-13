Белый дом: Байдену рассказали про интервью Путина с Киселевым

Президент США Джо Байден осведомлен о недавнем интервью российского лидера Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву, в котором обсуждалась тема ядерного оружия. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер назвала подобные высказывания безответственными.
«Президент, конечно, в курсе (интервью Путина журналисту Киселеву — прим. URA.RU). Я могу сказать, что мы понимаем, что господин Путин цитировал российскую ядерную доктрину, этот вопрос был ему задан», —
Путин в беседе с Киселевым подчеркнул готовность России использовать ядерное оружие в случае угрозы существованию страны. Однако выразил мнение, что текущая ситуация не следует логике неминуемого военного столкновения. Президент РФ отметил, что США пока не готовы к ядерной войне в ближайшем будущем. Он также заявил, что Россия не отстает от США и наращивает свои силы.
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