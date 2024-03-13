Белый дом: Байдену рассказали про интервью Путина с Киселевым

14 марта 2024 в 00:46 Размер текста - 17 +

В Белом доме считают высказывания Путина на тему ядерного оружия безответственными Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент США Джо Байден осведомлен о недавнем интервью российского лидера Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву, в котором обсуждалась тема ядерного оружия. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер назвала подобные высказывания безответственными. Путин высказался о ядерной войне и переговорах с Украиной: главное из интервью «Президент, конечно, в курсе (интервью Путина журналисту Киселеву — прим. URA.RU). Я могу сказать, что мы понимаем, что господин Путин цитировал российскую ядерную доктрину, этот вопрос был ему задан», — заявила Жан-Пьер журналистам в ходе брифинга. Трансляция велась на официальном сайте Белого дома. Путин в беседе с Киселевым подчеркнул готовность России использовать ядерное оружие в случае угрозы существованию страны. Однако выразил мнение, что текущая ситуация не следует логике неминуемого военного столкновения. Президент РФ отметил, что США пока не готовы к ядерной войне в ближайшем будущем. Он также заявил, что Россия не отстает от США и наращивает свои силы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент США Джо Байден осведомлен о недавнем интервью российского лидера Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву, в котором обсуждалась тема ядерного оружия. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер назвала подобные высказывания безответственными. «Президент, конечно, в курсе (интервью Путина журналисту Киселеву — прим. URA.RU). Я могу сказать, что мы понимаем, что господин Путин цитировал российскую ядерную доктрину, этот вопрос был ему задан», — заявила Жан-Пьер журналистам в ходе брифинга. Трансляция велась на официальном сайте Белого дома. Путин в беседе с Киселевым подчеркнул готовность России использовать ядерное оружие в случае угрозы существованию страны. Однако выразил мнение, что текущая ситуация не следует логике неминуемого военного столкновения. Президент РФ отметил, что США пока не готовы к ядерной войне в ближайшем будущем. Он также заявил, что Россия не отстает от США и наращивает свои силы.