13 марта 2024

Белый дом: Байдену рассказали про интервью Путина с Киселевым

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на 4 съезде железнодорожников. Москва, путин владимир
В Белом доме считают высказывания Путина на тему ядерного оружия безответственными Фото:

Президент США Джо Байден осведомлен о недавнем интервью российского лидера Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву, в котором обсуждалась тема ядерного оружия. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер назвала подобные высказывания безответственными.

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«Президент, конечно, в курсе (интервью Путина журналисту Киселеву — прим. URA.RU). Я могу сказать, что мы понимаем, что господин Путин цитировал российскую ядерную доктрину, этот вопрос был ему задан», — заявила Жан-Пьер журналистам в ходе брифинга. Трансляция велась на официальном сайте Белого дома.

Путин в беседе с Киселевым подчеркнул готовность России использовать ядерное оружие в случае угрозы существованию страны. Однако выразил мнение, что текущая ситуация не следует логике неминуемого военного столкновения. Президент РФ отметил, что США пока не готовы к ядерной войне в ближайшем будущем. Он также заявил, что Россия не отстает от США и наращивает свои силы.

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Президент США Джо Байден осведомлен о недавнем интервью российского лидера Владимира Путина журналисту Дмитрию Киселеву, в котором обсуждалась тема ядерного оружия. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер назвала подобные высказывания безответственными. «Президент, конечно, в курсе (интервью Путина журналисту Киселеву — прим. URA.RU). Я могу сказать, что мы понимаем, что господин Путин цитировал российскую ядерную доктрину, этот вопрос был ему задан», — заявила Жан-Пьер журналистам в ходе брифинга. Трансляция велась на официальном сайте Белого дома. Путин в беседе с Киселевым подчеркнул готовность России использовать ядерное оружие в случае угрозы существованию страны. Однако выразил мнение, что текущая ситуация не следует логике неминуемого военного столкновения. Президент РФ отметил, что США пока не готовы к ядерной войне в ближайшем будущем. Он также заявил, что Россия не отстает от США и наращивает свои силы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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