Спикер группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой покинул свой пост. В своих соцсетях он заявил, что на посту пресс-секретаря он узнал о вещах, которые «приумножили его печаль».
В соцсетях Лиховой сообщил, что с 16 марта уже не является спикером группировки «Таврия», отметив, что на этой должности «много нового» он не узнал. «Скорее, по многим пунктам получил подтверждение того, о чем и так слышал или догадывался. А вообще — знания приумножают печаль, это правда», — заявил Дмитрий Лиховой.
Группировка «Таврия» была активно задействована ВСУ в районе Авдеевки, которая была освобождена российскими войсками. Еще во время боев за город СМИ писали, что Киев
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