Спикер группировки ВСУ «Таврия» ушел с поста, узнав «печальную» правду

Спикер группировки ВСУ «Таврия» Лиховой ушел с должности

17 марта 2024 в 08:59 Размер текста - 17 +

С поста спикера группировки ВСУ Дмитрий Лиховой ушел 16 марта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спикер группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой покинул свой пост. В своих соцсетях он заявил, что на посту пресс-секретаря он узнал о вещах, которые «приумножили его печаль». В соцсетях Лиховой сообщил, что с 16 марта уже не является спикером группировки «Таврия», отметив, что на этой должности «много нового» он не узнал. «Скорее, по многим пунктам получил подтверждение того, о чем и так слышал или догадывался. А вообще — знания приумножают печаль, это правда», — заявил Дмитрий Лиховой. Группировка «Таврия» была активно задействована ВСУ в районе Авдеевки, которая была освобождена российскими войсками. Еще во время боев за город СМИ писали, что Киев отправляет свою лучшую бригаду умирать за этот населенный пункт, пишет Pravda.Ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спикер группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой покинул свой пост. В своих соцсетях он заявил, что на посту пресс-секретаря он узнал о вещах, которые «приумножили его печаль». В соцсетях Лиховой сообщил, что с 16 марта уже не является спикером группировки «Таврия», отметив, что на этой должности «много нового» он не узнал. «Скорее, по многим пунктам получил подтверждение того, о чем и так слышал или догадывался. А вообще — знания приумножают печаль, это правда», — заявил Дмитрий Лиховой. Группировка «Таврия» была активно задействована ВСУ в районе Авдеевки, которая была освобождена российскими войсками. Еще во время боев за город СМИ писали, что Киев отправляет свою лучшую бригаду умирать за этот населенный пункт, пишет Pravda.Ru.