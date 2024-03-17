Спикер группировки ВСУ «Таврия» ушел с поста, узнав «печальную» правду

Спикер группировки ВСУ «Таврия» Лиховой ушел с должности
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Выставка военных трофеев в музее ОДО. Екатеринбург, всу, вооруженные силы украины, военный трофей
С поста спикера группировки ВСУ Дмитрий Лиховой ушел 16 марта Фото:
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Спикер группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой покинул свой пост. В своих соцсетях он заявил, что на посту пресс-секретаря он узнал о вещах, которые «приумножили его печаль».

В соцсетях Лиховой сообщил, что с 16 марта уже не является спикером группировки «Таврия», отметив, что на этой должности «много нового» он не узнал. «Скорее, по многим пунктам получил подтверждение того, о чем и так слышал или догадывался. А вообще — знания приумножают печаль, это правда», — заявил Дмитрий Лиховой.

Группировка «Таврия» была активно задействована ВСУ в районе Авдеевки, которая была освобождена российскими войсками. Еще во время боев за город СМИ писали, что Киев отправляет свою лучшую бригаду умирать за этот населенный пункт, пишет Pravda.Ru.

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Спикер группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой покинул свой пост. В своих соцсетях он заявил, что на посту пресс-секретаря он узнал о вещах, которые «приумножили его печаль». В соцсетях Лиховой сообщил, что с 16 марта уже не является спикером группировки «Таврия», отметив, что на этой должности «много нового» он не узнал. «Скорее, по многим пунктам получил подтверждение того, о чем и так слышал или догадывался. А вообще — знания приумножают печаль, это правда», — заявил Дмитрий Лиховой. Группировка «Таврия» была активно задействована ВСУ в районе Авдеевки, которая была освобождена российскими войсками. Еще во время боев за город СМИ писали, что Киев отправляет свою лучшую бригаду умирать за этот населенный пункт, пишет Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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