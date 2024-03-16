Макрон предложит Путину прекратить огонь на Украине: главные заявления президента Франции

Макрон заявил, что готов обсудить с Путиным предложения по конфликту на Украине

17 марта 2024 в 03:17 Размер текста - 17 +

Эммануэль Макрон не намерен приезжать в Украину до нахождения «конкретных предложений» Фото: Личная страница Эммануэля Макрона в Instagram Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью украинским изданиям заявил, что Париж намерен попросить Россию прекратить огонь на Украине во время проведения Олимпийских игр. О том, какие еще заявления сделал французский лидер, — в материале URA.RU. Макрон предложит прекратить огонь на Украине на время Олимпиады С 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже пройдут летние Олимпийские игры. Эммануэль Макрон намерен попросить Россию прекратить огонь на территории Украины во время проведения соревнований, сообщает УНИАН. Визит Макрона на Украину Макрон будет готов приехать на Украину только с конкретными предложениями о помощи Киеву. «Я могу приехать на Украину с конкретными предложениями, с конкретными решениями. Когда я физически приеду, это будет означать, что это будет сильный посыл и новые направления сотрудничества», — заявил Макрон в интервью ТСН. Сначала французский лидер намерен переговорить с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском. Он надеется, что переговоры помогут выделить Киеву дополнительное финансирование. Франция не будет инициатором агрессии на Украине Франция сейчас не готова к наступательным инициативам против России, несмотря на поддержку Украины, заявил Макрон. Он подчеркнул, что для переговоров по мирному соглашению Киев должен находиться в «сильной позиции». «Мы не будем идти путем эскалации, поскольку нам не нужна еще одна война», — приводит слова французского лидера ТСН. При этом Макрон сказал, что не исключает возможность проведения Францией наземных военных операций на территории Украины. Он отметил, что не желает подобного исхода событий, несмотря на военные способности страны, которые позволят это сделать. Переговоры с Путиным Эммануэль Макрон заявил, что ответит на звонок президента России Владимира Путина, если российский лидер наберет ему по телефону. «Я подниму трубку. Потому что я чувствую, что это моя ответственность, и я послушаю, что он будет предлагать», — приводит слова французского лидера ТСН. Он уточнил, что Франция хочет предложить Украине все необходимое и способствовать деэскалации конфликта. Отвечая на вопрос журналистов об аресте Путина в случае его приезда во Францию, Макрон заявил, что вопрос «не в повестке дня». По его словам, российский лидер не намерен приезжать на территорию страны, а значит, вопрос не важен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью украинским изданиям заявил, что Париж намерен попросить Россию прекратить огонь на Украине во время проведения Олимпийских игр. О том, какие еще заявления сделал французский лидер, — в материале URA.RU. С 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже пройдут летние Олимпийские игры. Эммануэль Макрон намерен попросить Россию прекратить огонь на территории Украины во время проведения соревнований, сообщает УНИАН. Макрон будет готов приехать на Украину только с конкретными предложениями о помощи Киеву. «Я могу приехать на Украину с конкретными предложениями, с конкретными решениями. Когда я физически приеду, это будет означать, что это будет сильный посыл и новые направления сотрудничества», — заявил Макрон в интервью ТСН. Сначала французский лидер намерен переговорить с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Польши Дональдом Туском. Он надеется, что переговоры помогут выделить Киеву дополнительное финансирование. Франция сейчас не готова к наступательным инициативам против России, несмотря на поддержку Украины, заявил Макрон. Он подчеркнул, что для переговоров по мирному соглашению Киев должен находиться в «сильной позиции». «Мы не будем идти путем эскалации, поскольку нам не нужна еще одна война», — приводит слова французского лидера ТСН. При этом Макрон сказал, что не исключает возможность проведения Францией наземных военных операций на территории Украины. Он отметил, что не желает подобного исхода событий, несмотря на военные способности страны, которые позволят это сделать. Эммануэль Макрон заявил, что ответит на звонок президента России Владимира Путина, если российский лидер наберет ему по телефону. «Я подниму трубку. Потому что я чувствую, что это моя ответственность, и я послушаю, что он будет предлагать», — приводит слова французского лидера ТСН. Он уточнил, что Франция хочет предложить Украине все необходимое и способствовать деэскалации конфликта. Отвечая на вопрос журналистов об аресте Путина в случае его приезда во Францию, Макрон заявил, что вопрос «не в повестке дня». По его словам, российский лидер не намерен приезжать на территорию страны, а значит, вопрос не важен.