В Брянской области ограничили движение транспортных средств

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Росавтодор подарил десять комплектов цепей противоскольжения дальнобойщикам. Челябинск, гаи, трасса, м5, полиция, гибдд, дпс, автодорога м5
На трассе М-3 «Украина» временно ограничили движение транспорта Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Брянской области ввели ограничения движения для всех видов транспортных средств на трассе М-3 «Украина». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

«С 0.00 23 марта 2024 года по настоящее время в целях создания необходимых условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов, введены временные ограничения движения всех транспортных средств с 368-го по 385-й км ФАД М-3 „Украина“», — говорится в официальном telegram-канале. Ранее telegram-канал Shot писал, что на территории Брянской области введен план «Перехват», на границе с Украиной установлен дополнительный контроль.

Новость по теме
Теракт в «Крокус Сити Холле»: онлайн-трансляция

Сообщалось, что в регионе могут находиться террористы, расстрелявшие людей в подмосковном «Крокус Сити Холле». По данным СМИ, двое подозреваемых уже задержаны. Однако официально эти данные не подтверждались.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Брянской области ввели ограничения движения для всех видов транспортных средств на трассе М-3 «Украина». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции. «С 0.00 23 марта 2024 года по настоящее время в целях создания необходимых условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов, введены временные ограничения движения всех транспортных средств с 368-го по 385-й км ФАД М-3 „Украина“», — говорится в официальном telegram-канале. Ранее telegram-канал Shot писал, что на территории Брянской области введен план «Перехват», на границе с Украиной установлен дополнительный контроль. Сообщалось, что в регионе могут находиться террористы, расстрелявшие людей в подмосковном «Крокус Сити Холле». По данным СМИ, двое подозреваемых уже задержаны. Однако официально эти данные не подтверждались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...