В Брянской области ограничили движение транспортных средств

23 марта 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

В Брянской области ввели ограничения движения для всех видов транспортных средств на трассе М-3 «Украина». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции. «С 0.00 23 марта 2024 года по настоящее время в целях создания необходимых условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов, введены временные ограничения движения всех транспортных средств с 368-го по 385-й км ФАД М-3 „Украина“», — говорится в официальном telegram-канале. Ранее telegram-канал Shot писал, что на территории Брянской области введен план «Перехват», на границе с Украиной установлен дополнительный контроль. Сообщалось, что в регионе могут находиться террористы, расстрелявшие людей в подмосковном «Крокус Сити Холле». По данным СМИ, двое подозреваемых уже задержаны. Однако официально эти данные не подтверждались.