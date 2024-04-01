Как выявить вредные добавки в шоколаде

Кондитер Романова: на рынке почти не осталось качественного шоколада

01 апреля 2024 в 10:10 Размер текста - 17 +

Марина Романова рассказала, что шоколад стоит хранить при температуре до 18 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России в скором времени вырастут цены на шоколад. Это связано с мировой стоимостью какао-бобов, ослаблением рубля и ростом цен на логистику. Эксперты подчеркивают, что сейчас на рынке мало качественного шоколада, поэтому выбирать сладости надо по-особому. Подробнее — в материале URA.RU. Почему дорожает шоколад Стоимость какао-бобов является ключевым фактором в производстве настоящего шоколада. Рост цен на исходное сырье может привести к увеличению стоимости готового продукта. Однако как отмечает основатель кондитерского дома M&N Pastry Марина Романова, на рынке уже сейчас преобладает шоколад с низким содержанием натурального какао, поэтому для большинства потребителей изменения будут незначительны. Ее слова приводит « Газета.Ru ». В середине марта выросли цены на какао-бобы в мире. Они побили рекорд в 8,3 тысячи долларов за тонну. Такое колебание цены произошло впервые с 1977 года. До этого производители шоколада уведомили ряд торговых сетей в России о повышении цен на продукцию. Из чего создается шоколад Для производства горького и темного шоколада требуется всего два основных ингредиента: тертое какао и масло. В молочный и белый шоколад дополнительно входят сухое молоко, сахар или его заменители. Синтетические добавки могут существенно снизить качество продукта. Альтернативные ингредиенты в шоколаде По словам специалиста, нет адекватной замены тертому какао в шоколаде. Любые другие ингредиенты превращают продукт в другой десерт. В некоторых случаях, как напитки на основе какао, возможно использование кэроба — порошка из плодов рожкового дерева. Как определить содержание какао в шоколаде Эксперт подчеркивает важность знания содержания какао в различных видах шоколада: горький должен содержать не менее 70% какао, темный — от 50%, молочный — около 40%, а экстрамолочный — от 25%. Зачем надо изучать состав При выборе шоколада следует избегать продуктов с искусственными ароматизаторами, красителями, консервантами и эмульгаторами. Наличие таких добавок может негативно сказаться на качестве продукта и здоровье потребителя. Внешний вид и качество шоколада Настоящий шоколад отличается глянцевой и блестящей поверхностью. При разломе он должен быть белесым и матовым, а при ломке издавать звонкий хруст. Какие ингредиенты могут оказаться в шоколаде В качественный шоколад могут входить только натуральные добавки, такие как эфирные масла и специи. Синтетические ингредиенты указывают на низкое качество продукта. Сколько хранится качественный шоколад Максимальный срок хранения для темного и горького шоколада составляет 1,5 года. Для молочного — 12 месяцев, а для белого — не более полугода. Дополнительные способы проверить качество шоколада Качественный шоколад начинает равномерно таять при температуре 30-32 градуса. Наличие стабилизаторов можно определить по отсутствию этого процесса. Вкусовые ощущения также помогут выявить наличие масел. «Горький шоколад будет оставлять немного вяжущее ощущение, а молочный и белый дадут сливочное послевкусие. Прогорклый привкус говорит о добавлении растительных и животных ингредиентов, а технический маслянистый — о пальмовом масле. Также продукт не должен прилипать к зубам и иметь посторонний запах», — поделилась Марина Романова. Польза горького шоколада Горький шоколад является самым полезным и может употребляться взрослыми до 50 граммов в день благодаря содержанию антиоксидантов и других полезных веществ. Поэтому в разумных пределах шоколад можно употреблять достаточно часто. Об этом рассказала кондитер. Как хранить шоколад, чтобы он всегда был свежим Для сохранения свежести шоколад следует хранить в сухом и желательно темном месте при температуре от +3 до +18 градусов. В теплое время года его можно хранить в холодильнике. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России в скором времени вырастут цены на шоколад. Это связано с мировой стоимостью какао-бобов, ослаблением рубля и ростом цен на логистику. Эксперты подчеркивают, что сейчас на рынке мало качественного шоколада, поэтому выбирать сладости надо по-особому. Подробнее — в материале URA.RU. Стоимость какао-бобов является ключевым фактором в производстве настоящего шоколада. Рост цен на исходное сырье может привести к увеличению стоимости готового продукта. Однако как отмечает основатель кондитерского дома M&N Pastry Марина Романова, на рынке уже сейчас преобладает шоколад с низким содержанием натурального какао, поэтому для большинства потребителей изменения будут незначительны. Ее слова приводит «Газета.Ru». В середине марта выросли цены на какао-бобы в мире. Они побили рекорд в 8,3 тысячи долларов за тонну. Такое колебание цены произошло впервые с 1977 года. До этого производители шоколада уведомили ряд торговых сетей в России о повышении цен на продукцию. Для производства горького и темного шоколада требуется всего два основных ингредиента: тертое какао и масло. В молочный и белый шоколад дополнительно входят сухое молоко, сахар или его заменители. Синтетические добавки могут существенно снизить качество продукта. По словам специалиста, нет адекватной замены тертому какао в шоколаде. Любые другие ингредиенты превращают продукт в другой десерт. В некоторых случаях, как напитки на основе какао, возможно использование кэроба — порошка из плодов рожкового дерева. Эксперт подчеркивает важность знания содержания какао в различных видах шоколада: горький должен содержать не менее 70% какао, темный — от 50%, молочный — около 40%, а экстрамолочный — от 25%. При выборе шоколада следует избегать продуктов с искусственными ароматизаторами, красителями, консервантами и эмульгаторами. Наличие таких добавок может негативно сказаться на качестве продукта и здоровье потребителя. Настоящий шоколад отличается глянцевой и блестящей поверхностью. При разломе он должен быть белесым и матовым, а при ломке издавать звонкий хруст. В качественный шоколад могут входить только натуральные добавки, такие как эфирные масла и специи. Синтетические ингредиенты указывают на низкое качество продукта. Максимальный срок хранения для темного и горького шоколада составляет 1,5 года. Для молочного — 12 месяцев, а для белого — не более полугода. Качественный шоколад начинает равномерно таять при температуре 30-32 градуса. Наличие стабилизаторов можно определить по отсутствию этого процесса. Вкусовые ощущения также помогут выявить наличие масел. «Горький шоколад будет оставлять немного вяжущее ощущение, а молочный и белый дадут сливочное послевкусие. Прогорклый привкус говорит о добавлении растительных и животных ингредиентов, а технический маслянистый — о пальмовом масле. Также продукт не должен прилипать к зубам и иметь посторонний запах», — поделилась Марина Романова. Горький шоколад является самым полезным и может употребляться взрослыми до 50 граммов в день благодаря содержанию антиоксидантов и других полезных веществ. Поэтому в разумных пределах шоколад можно употреблять достаточно часто. Об этом рассказала кондитер. Для сохранения свежести шоколад следует хранить в сухом и желательно темном месте при температуре от +3 до +18 градусов. В теплое время года его можно хранить в холодильнике.