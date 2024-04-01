Как выявить вредные добавки в шоколаде

В России в скором времени вырастут цены на шоколад. Это связано с мировой стоимостью какао-бобов, ослаблением рубля и ростом цен на логистику. Эксперты подчеркивают, что сейчас на рынке мало качественного шоколада, поэтому выбирать сладости надо по-особому. Подробнее — в материале URA.RU.
Почему дорожает шоколад
Стоимость какао-бобов является ключевым фактором в производстве настоящего шоколада. Рост цен на исходное сырье может привести к увеличению стоимости готового продукта. Однако как отмечает основатель кондитерского дома M&N Pastry Марина Романова, на рынке уже сейчас преобладает шоколад с низким содержанием натурального какао, поэтому для большинства потребителей изменения будут незначительны. Ее слова приводит «
В середине марта выросли цены на какао-бобы в мире. Они побили рекорд в 8,3 тысячи долларов за тонну. Такое колебание цены произошло впервые с 1977 года. До этого производители шоколада уведомили ряд торговых сетей в России о повышении цен на продукцию.
Из чего создается шоколад
Для производства горького и темного шоколада требуется всего два основных ингредиента: тертое какао и масло. В молочный и белый шоколад дополнительно входят сухое молоко, сахар или его заменители. Синтетические добавки могут существенно снизить качество продукта.
Альтернативные ингредиенты в шоколаде
По словам специалиста, нет адекватной замены тертому какао в шоколаде. Любые другие ингредиенты превращают продукт в другой десерт. В некоторых случаях, как напитки на основе какао, возможно использование кэроба — порошка из плодов рожкового дерева.
Как определить содержание какао в шоколаде
Эксперт подчеркивает важность знания содержания какао в различных видах шоколада: горький должен содержать не менее 70% какао, темный — от 50%, молочный — около 40%, а экстрамолочный — от 25%.
Зачем надо изучать состав
При выборе шоколада следует избегать продуктов с искусственными ароматизаторами, красителями, консервантами и эмульгаторами. Наличие таких добавок может негативно сказаться на качестве продукта и здоровье потребителя.
Внешний вид и качество шоколада
Настоящий шоколад отличается глянцевой и блестящей поверхностью. При разломе он должен быть белесым и матовым, а при ломке издавать звонкий хруст.
Какие ингредиенты могут оказаться в шоколаде
В качественный шоколад могут входить только натуральные добавки, такие как эфирные масла и специи. Синтетические ингредиенты указывают на низкое качество продукта.
Сколько хранится качественный шоколад
Максимальный срок хранения для темного и горького шоколада составляет 1,5 года. Для молочного — 12 месяцев, а для белого — не более полугода.
Дополнительные способы проверить качество шоколада
Качественный шоколад начинает равномерно таять при температуре 30-32 градуса. Наличие стабилизаторов можно определить по отсутствию этого процесса. Вкусовые ощущения также помогут выявить наличие масел.
«Горький шоколад будет оставлять немного вяжущее ощущение, а молочный и белый дадут сливочное послевкусие. Прогорклый привкус говорит о добавлении растительных и животных ингредиентов, а технический маслянистый — о пальмовом масле. Также продукт не должен прилипать к зубам и иметь посторонний запах», — поделилась Марина Романова.
Польза горького шоколада
Горький шоколад является самым полезным и может употребляться взрослыми до 50 граммов в день благодаря содержанию антиоксидантов и других полезных веществ. Поэтому в разумных пределах шоколад можно употреблять достаточно часто. Об этом рассказала кондитер.
Как хранить шоколад, чтобы он всегда был свежим
Для сохранения свежести шоколад следует хранить в сухом и желательно темном месте при температуре от +3 до +18 градусов. В теплое время года его можно хранить в холодильнике.
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