Shot: Слепаков* оборвал последние связи с Россией

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Российский продюсер, сценарист, комедийный актёр Семен Слепаков. Екатеринбург, слепаков семен
Семен Слепаков через ИП получал деньги за рекламу Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Комедийный актер Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) закрыл свое индивидуальное предприятие (ИП) в РФ, оборвав последние связи с РФ. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Решение вступило в силу накануне. Через это ИП Слепаков получал деньги по рекламе и другим контрактам», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Слепаков подал заявление о ликвидации своего ИП, через которое получал доход от рекламы и от других контрактов. В список иноагентов комик попал в апреле 2023 года, передает телеканал 360. Актер получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине. Слепаков не смог оспорить свой статус в суде, передает РАПСИ.

*Внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента

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Комедийный актер Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) закрыл свое индивидуальное предприятие (ИП) в РФ, оборвав последние связи с РФ. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Решение вступило в силу накануне. Через это ИП Слепаков получал деньги по рекламе и другим контрактам», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что Слепаков подал заявление о ликвидации своего ИП, через которое получал доход от рекламы и от других контрактов. В список иноагентов комик попал в апреле 2023 года, передает телеканал 360. Актер получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине. Слепаков не смог оспорить свой статус в суде, передает РАПСИ. *Внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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