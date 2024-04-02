Развлечения Знаменитости Shot: Слепаков* оборвал последние связи с Россией 02 апреля 2024 в 12:46 Размер текста - 17 + Семен Слепаков через ИП получал деньги за рекламу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Комедийный актер Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) закрыл свое индивидуальное предприятие (ИП) в РФ, оборвав последние связи с РФ. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Решение вступило в силу накануне. Через это ИП Слепаков получал деньги по рекламе и другим контрактам», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что Слепаков подал заявление о ликвидации своего ИП, через которое получал доход от рекламы и от других контрактов. В список иноагентов комик попал в апреле 2023 года, передает телеканал 360. Актер получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине. Слепаков не смог оспорить свой статус в суде, передает РАПСИ. *Внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Комедийный актер Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) закрыл свое индивидуальное предприятие (ИП) в РФ, оборвав последние связи с РФ. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Решение вступило в силу накануне. Через это ИП Слепаков получал деньги по рекламе и другим контрактам», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что Слепаков подал заявление о ликвидации своего ИП, через которое получал доход от рекламы и от других контрактов. В список иноагентов комик попал в апреле 2023 года, передает телеканал 360. Актер получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине. Слепаков не смог оспорить свой статус в суде, передает РАПСИ. *Внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям