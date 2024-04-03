Челябинцы восстановили детский сад в ДНР. Видео

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Поездка Алексея Текслера в Копейский городской округ. Челябинск, игрушки, детский сад
Здание было разрушено прямыми попаданиями снарядов и разграблено Фото:

Челябинские специалисты помогли полностью восстановить работу детского сада в ДНР. Об этом сообщил официальный канал председателя правительства ДНР Евгения Солнцева.

«Челябинские специалисты восстановили поврежденные перекрытия, обновили кровлю и фасад здания, заменили систему отопления, решили вопрос с водоснабжением, провели внутреннюю отделку помещений. А на территории оборудовали детские площадки», — сообщил официальный telegram-канал правительства ДНР.

Солнцев уточнил, что здание садика пережило множество прямых попаданий снарядов, территория и имущество оказались разграбленными. Благодаря помощи челябинцев дети начали посещать обновленный детский сад «Дюймовочка». Сейчас здесь очень уютно и безопасно.

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Челябинские специалисты помогли полностью восстановить работу детского сада в ДНР. Об этом сообщил официальный канал председателя правительства ДНР Евгения Солнцева. «Челябинские специалисты восстановили поврежденные перекрытия, обновили кровлю и фасад здания, заменили систему отопления, решили вопрос с водоснабжением, провели внутреннюю отделку помещений. А на территории оборудовали детские площадки», — сообщил официальный telegram-канал правительства ДНР. Солнцев уточнил, что здание садика пережило множество прямых попаданий снарядов, территория и имущество оказались разграбленными. Благодаря помощи челябинцев дети начали посещать обновленный детский сад «Дюймовочка». Сейчас здесь очень уютно и безопасно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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