Челябинские специалисты помогли полностью восстановить работу детского сада в ДНР. Об этом сообщил официальный канал председателя правительства ДНР Евгения Солнцева.
«Челябинские специалисты восстановили поврежденные перекрытия, обновили кровлю и фасад здания, заменили систему отопления, решили вопрос с водоснабжением, провели внутреннюю отделку помещений. А на территории оборудовали детские площадки», — сообщил официальный telegram-канал правительства ДНР.
Солнцев уточнил, что здание садика пережило множество прямых попаданий снарядов, территория и имущество оказались разграбленными. Благодаря помощи челябинцев дети начали посещать обновленный детский сад «Дюймовочка». Сейчас здесь очень уютно и безопасно.
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