Челябинцы восстановили детский сад в ДНР. Видео

03 апреля 2024 в 12:37 Размер текста - 17 +

Здание было разрушено прямыми попаданиями снарядов и разграблено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинские специалисты помогли полностью восстановить работу детского сада в ДНР. Об этом сообщил официальный канал председателя правительства ДНР Евгения Солнцева. «Челябинские специалисты восстановили поврежденные перекрытия, обновили кровлю и фасад здания, заменили систему отопления, решили вопрос с водоснабжением, провели внутреннюю отделку помещений. А на территории оборудовали детские площадки», — сообщил официальный telegram-канал правительства ДНР. Солнцев уточнил, что здание садика пережило множество прямых попаданий снарядов, территория и имущество оказались разграбленными. Благодаря помощи челябинцев дети начали посещать обновленный детский сад «Дюймовочка». Сейчас здесь очень уютно и безопасно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинские специалисты помогли полностью восстановить работу детского сада в ДНР. Об этом сообщил официальный канал председателя правительства ДНР Евгения Солнцева. «Челябинские специалисты восстановили поврежденные перекрытия, обновили кровлю и фасад здания, заменили систему отопления, решили вопрос с водоснабжением, провели внутреннюю отделку помещений. А на территории оборудовали детские площадки», — сообщил официальный telegram-канал правительства ДНР. Солнцев уточнил, что здание садика пережило множество прямых попаданий снарядов, территория и имущество оказались разграбленными. Благодаря помощи челябинцев дети начали посещать обновленный детский сад «Дюймовочка». Сейчас здесь очень уютно и безопасно.