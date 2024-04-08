Львова-Белова назвала число детей-сирот, оставшихся после теракта в «Крокусе»

Львова-Белова: после теракта в «Крокусе» девять детей остались сиротами
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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл, крокус сити холл мемориал
Девять детей после теракта в «Крокусе» остались сиротами, рассказала Мария Львова-Белова Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

После теракта в «Крокусе» девять детей из шести семей остались сиротами. Об этом рассказала детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

«Сиротами после теракта в „Крокусе“ остались девять детей из шести семей», — передает слова Львовой-Беловой РИА Новости. Она добавила, что родные данных детей стали их опекунами. После теракта были госпитализированы шестеро детей. Пять из них уже выписаны, один остается в реанимации.

Львова-Белова отметила успешную работу медиков и рассказала о состоянии 12-летнего Димы, который по-прежнему находится в реанимации, но уже проявляет положительную динамику. Продолжается адресная помощь пострадавшим семьям, особенно детям, потерявшим в трагедии родителей, заключила Львова-Белова.

В концертном зале «Крокуса» в Подмосковье 22 марта группа террористов открыла стрельбу. Погибли 145 человек. Пострадавших насчитывается 695 человек, включая 15 детей, передает «Национальная служба новостей».

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После теракта в «Крокусе» девять детей из шести семей остались сиротами. Об этом рассказала детский омбудсмен Мария Львова-Белова. «Сиротами после теракта в „Крокусе“ остались девять детей из шести семей», — передает слова Львовой-Беловой РИА Новости. Она добавила, что родные данных детей стали их опекунами. После теракта были госпитализированы шестеро детей. Пять из них уже выписаны, один остается в реанимации. Львова-Белова отметила успешную работу медиков и рассказала о состоянии 12-летнего Димы, который по-прежнему находится в реанимации, но уже проявляет положительную динамику. Продолжается адресная помощь пострадавшим семьям, особенно детям, потерявшим в трагедии родителей, заключила Львова-Белова. В концертном зале «Крокуса» в Подмосковье 22 марта группа террористов открыла стрельбу. Погибли 145 человек. Пострадавших насчитывается 695 человек, включая 15 детей, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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