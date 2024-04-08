МИД: западные СМИ специально замалчивают число погибших при теракте в «Крокусе»

Иностранные СМИ намерено замалчивают подробности теракта в «Крокус Сити Холле» и по-другому подают факты, чтобы скрыть связь ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организации) с Украиной. Об этом заявили в МИД РФ.
«Категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии имеет целью отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и выгодоприобретателей. Не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее», — сообщили в
Отмечается, что это сделано специально. Таким образом отводится внимание от связи ИГИЛ и украинской стороны. В МИД РФ заявили, что западным изданиям выдали методички, согласно которым надо продвигать версию причастности к теракту якобы причастности российских спецслужб. В министерстве отметили, что все заказчики, пособники и организаторы в конечном итоге будут найдены. Их ждет справедливое наказание.
В результате теракта в «Крокусе» погибли 145 человек. Больше 500 получили ранения. Президент России Владимир Путин заявил, что для террористов готовилось «окно» на украинской стороне. После и во время теракта ответственность за него взяло ИГИЛ, однако такой характер нападения для них новый. Поэтому здесь может быть причастна третья сторона, рассказали URA.RU эксперты. Сейчас террористы находятся в СИЗО № 2, более известном как «Лефортово», передает
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