Экс-премьер Украины раскрыл, как Зеленский собирается сбежать из страны

Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский заранее обеспечил себе эвакуацию из страны

16 апреля 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

У Зеленского есть несколько способов сбежать из страны, используя коррупционные деньги, уверен Азаров Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU У президента Украины Владимира Зеленского есть несколько способов сбежать из страны на деньги, полученные коррупционным путем. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. «Не стоит сейчас думать, что Зеленский не обеспечил себе эвакуацию. Особенно англичане, скорее всего, дали ему определенные гарантии, потому что при том масштабе преступлений, которые творил Зеленский, он должен был запасные отходы для себя предусмотреть», — написал Николай Азаров в своем telegram-канале. Он отметил, что Зеленский долгое время выводил деньги за рубеж. Для этого он использовал несколько схем. Курировал вопрос его ближайший друг Сергей Шефир, который был первым помощником президента Украины. Его отставка произошла в конце марта. Подробности — в материале URA.RU. Коррупция является одной из причин, почему страну не хотят принимать в Евросоюз. Эта проблема также мешает Украине в военном конфликте с Россией. Чтобы это исправить, в минобороны государства решили создать специальные наблюдательные органы. Однако они не смогут исправить ситуацию, потому что коррупция достигла больших масштабов, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У президента Украины Владимира Зеленского есть несколько способов сбежать из страны на деньги, полученные коррупционным путем. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. «Не стоит сейчас думать, что Зеленский не обеспечил себе эвакуацию. Особенно англичане, скорее всего, дали ему определенные гарантии, потому что при том масштабе преступлений, которые творил Зеленский, он должен был запасные отходы для себя предусмотреть», — написал Николай Азаров в своем telegram-канале. Он отметил, что Зеленский долгое время выводил деньги за рубеж. Для этого он использовал несколько схем. Курировал вопрос его ближайший друг Сергей Шефир, который был первым помощником президента Украины. Его отставка произошла в конце марта. Подробности — в материале URA.RU. Коррупция является одной из причин, почему страну не хотят принимать в Евросоюз. Эта проблема также мешает Украине в военном конфликте с Россией. Чтобы это исправить, в минобороны государства решили создать специальные наблюдательные органы. Однако они не смогут исправить ситуацию, потому что коррупция достигла больших масштабов, передает RT.