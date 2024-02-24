Пентагон возбудил более 50 уголовных дел из-за нарушений в помощи Украине

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Пентагон возбудил более 50 уголовных преступлений из-за Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пентагон с начала российской спецоперации возбудил более 50 уголовных дел, связанных с преступлениями американцев. Они под предлогом помощи Украине проводят мошеннические и коррупционные схемы. Об этом рассказал генеральный инспектор Роберт Сторч.

«Пентагон возбудил более 50 уголовных расследований по поводу помощи США Украине», — подчеркнул Роберт Сторч во время брифинга. Его слова приводит Bloomberg. Он выделил такие преступления, как мошенничество при закупках, коррупция, кража и не только. Инспектор также обозначил, что Вашингтон намерен проводить новые расследования по этому поводу.

Пентагон отслеживает деньги, отправленные Украине в рамках военной помощи. Отмечается, что из 113 миллиардов долларов, ранее посланных Киеву, не все достигли точки назначения.

Bloomberg отмечал, что на Западе нарастает раскол из-за разногласий в плане предоставления помощи Киеву. Восточная Европа недовольна тем, что ЕС не исполняет свои обязательства по поддержке Украины.

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Пентагон с начала российской спецоперации возбудил более 50 уголовных дел, связанных с преступлениями американцев. Они под предлогом помощи Украине проводят мошеннические и коррупционные схемы. Об этом рассказал генеральный инспектор Роберт Сторч. «Пентагон возбудил более 50 уголовных расследований по поводу помощи США Украине», — подчеркнул Роберт Сторч во время брифинга. Его слова приводит Bloomberg. Он выделил такие преступления, как мошенничество при закупках, коррупция, кража и не только. Инспектор также обозначил, что Вашингтон намерен проводить новые расследования по этому поводу. Пентагон отслеживает деньги, отправленные Украине в рамках военной помощи. Отмечается, что из 113 миллиардов долларов, ранее посланных Киеву, не все достигли точки назначения. Bloomberg отмечал, что на Западе нарастает раскол из-за разногласий в плане предоставления помощи Киеву. Восточная Европа недовольна тем, что ЕС не исполняет свои обязательства по поддержке Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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