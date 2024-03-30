Кто такой Сергей Шефир, уволенный Зеленским с должности первого помощника президента

Сергей Шефир уволен Зеленским с должности первого помощника президента

30 марта 2024 в 19:13 Размер текста - 17 +

До своей политической деятельности Шефир основал «Студию Квартал 95» Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз совершил перестановки в управленческом аппарате страны. В этот раз своего поста лишился Сергей Шефир, который был первым помощником главы Украины. Приказ опубликовали на официальном сайте Зеленского. URA.RU рассказывает, кто такой Сергей Шефир и чем он известен. «Уволить Шефира Сергея Нахмановича с должности первого помощника президента Украины», — отмечено в документе. Данный указ датирован 30 марта этого года. Кто такой Шефир Сергей Шефир родился на Украине в 1964 году. Он окончил Криворожский горнорудный институт и вместе с братом Борисом долгое время писал шутки для многих команд КВН. Среди них: «Минск», «Махачкалинские бродяги» и «95-й квартал». Отмечается, что он основал группу компаний «Студия Квартал 95» вместе с Владимиром Зеленским в 2003 году, на базе одноименной команды. После чего была организована серия юмористических концертов при сотрудничестве с российским телеканалом СТС. Также студия выпускала несколько шоу, среди которых: «Рассмеши комика». Работа в кино «Студия Квартал 95» сняла свой первый фильм в 2009 году. Картина называется «Любовь в большом городе». Тогда же Сергей Шефир и его брат перестали являться основными владельцами акций «Квартала 95», отмечает международное СМИ RTVI. После Сергей выступал в роли сценариста и продюсера еще более 10 фильмов и сериалов. Наиболее известные картины, снятые под его руководством: «Любовь в большом городе 3», «8 первых свиданий», «Сваты» и «Слуга народа». Шефир в роли помощника президента Украины Бывший помощник Зеленского был не только подчиненным главы Украины, но и его ближайшим другом и соратником. Пост он занимал с мая 2019 года. В его сторону часто прилетало высказывание: «кошелек президента», так как глава Украины переписал на семью Шефира корпоративные права на украинские и офшорные компании. В его обязанности входило курирование связей офиса президента Украины с крупным бизнесом. Среди его «неопределенного функционала» отмечается ведение «непубличных переговоров с олигархами», негласное курирование энергетики и влияние на работу Одесского припортового завода. Недавно Шефир уехал с Украины. После того, как мужчина покинул Киев, его влияние внутри страны на политику резко ослабло. Как отметил источник украинского издания «Страна.ua», знакомый с Шефиром, помощник Зеленского уволился по своей инициативе, из-за того, что скептически отнесся к ситуации в стране. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз совершил перестановки в управленческом аппарате страны. В этот раз своего поста лишился Сергей Шефир, который был первым помощником главы Украины. Приказ опубликовали на официальном сайте Зеленского. URA.RU рассказывает, кто такой Сергей Шефир и чем он известен. «Уволить Шефира Сергея Нахмановича с должности первого помощника президента Украины», — отмечено в документе. Данный указ датирован 30 марта этого года. Сергей Шефир родился на Украине в 1964 году. Он окончил Криворожский горнорудный институт и вместе с братом Борисом долгое время писал шутки для многих команд КВН. Среди них: «Минск», «Махачкалинские бродяги» и «95-й квартал». Отмечается, что он основал группу компаний «Студия Квартал 95» вместе с Владимиром Зеленским в 2003 году, на базе одноименной команды. После чего была организована серия юмористических концертов при сотрудничестве с российским телеканалом СТС. Также студия выпускала несколько шоу, среди которых: «Рассмеши комика». «Студия Квартал 95» сняла свой первый фильм в 2009 году. Картина называется «Любовь в большом городе». Тогда же Сергей Шефир и его брат перестали являться основными владельцами акций «Квартала 95», отмечает международное СМИ RTVI. После Сергей выступал в роли сценариста и продюсера еще более 10 фильмов и сериалов. Наиболее известные картины, снятые под его руководством: «Любовь в большом городе 3», «8 первых свиданий», «Сваты» и «Слуга народа». Бывший помощник Зеленского был не только подчиненным главы Украины, но и его ближайшим другом и соратником. Пост он занимал с мая 2019 года. В его сторону часто прилетало высказывание: «кошелек президента», так как глава Украины переписал на семью Шефира корпоративные права на украинские и офшорные компании. В его обязанности входило курирование связей офиса президента Украины с крупным бизнесом. Среди его «неопределенного функционала» отмечается ведение «непубличных переговоров с олигархами», негласное курирование энергетики и влияние на работу Одесского припортового завода. Недавно Шефир уехал с Украины. После того, как мужчина покинул Киев, его влияние внутри страны на политику резко ослабло. Как отметил источник украинского издания «Страна.ua», знакомый с Шефиром, помощник Зеленского уволился по своей инициативе, из-за того, что скептически отнесся к ситуации в стране.