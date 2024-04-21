Стало известно о новых возможных отставках российских губернаторов

«Ведомости»: в ближайший месяц можно ожидать до трех губернаторских отставок

Денис Паслер ранее просил об отставке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ближайшее время в России ожидается несколько отставок губернаторов. Предполагается, что изменения затронут от одного до трех руководителей регионов, чьи полномочия истекают после 2024 года. Об этом сообщают четверо собеседников, близких к администрации президента

«Отставки будут точечными, их будет одна-две», — приводят слова одного из собеседников «Ведомости». Он также упомянул возможность перехода глав регионов на федеральный уровень и назначение на губернаторские посты бывших федеральных чиновников. В частности, обсуждается возможная отставка губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, которая связана, в том числе, с паводками в регионе.

Среди вероятных кандидатов на отставку или повышение также упоминаются губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Калининградской области Антон Алиханов. Президент Владимир Путин проводит встречи с главами регионов, на которых также обсуждаются кадровые изменения. Эксперты сходятся во мнении, что в текущем году масштабные отставки маловероятны, ожидаются лишь единичные случаи. «Система госуправления настраивается, и потребность в внеплановых отставках снижается», — говорит Константин Костин из «Фонда развития гражданского общества».

Ранее источники «Коммерсанта» сообщали, что отставок губернаторов до инаугурации президента РФ Владимира Путина не будет. Уточнялось, что это подтверждают встречи российского лидера с главами регионов, чей срок полномочий истекает в этом году. Однако определенная ротация возможна, если кого-то из губернаторов отправят на повышение в правительство, сообщали источники.