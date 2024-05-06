Baza: разыскивается военнослужащий РФ, подозреваемый в убийстве 6 сослуживцев

06 мая 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Разыскиваемый военный может иметь при себе автомат Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В приграничных регионах России разыскивается военный Юрий Г., который подозревается в убийстве шестерых своих сослуживцев в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В приграничных регионах полиция разыскивает военнослужащего, который подозревается в убийстве шестерых сослуживцев», — передает telegram-канал. Отмечается, что убийство произошло в ДНР. По предварительным данным, Юрий попал на службу из и исправительной колонии в феврале 2024 года. Его разыскивают в Ростовской, Белгородской и Воронежской областях, у него при себе может быть автомат АК-12 с глушителем и боекомплектом. URA.RU отправило запрос в МВД России. На момент публикации материала ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В приграничных регионах России разыскивается военный Юрий Г., который подозревается в убийстве шестерых своих сослуживцев в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В приграничных регионах полиция разыскивает военнослужащего, который подозревается в убийстве шестерых сослуживцев», — передает telegram-канал. Отмечается, что убийство произошло в ДНР. По предварительным данным, Юрий попал на службу из и исправительной колонии в феврале 2024 года. Его разыскивают в Ростовской, Белгородской и Воронежской областях, у него при себе может быть автомат АК-12 с глушителем и боекомплектом. URA.RU отправило запрос в МВД России. На момент публикации материала ответ не поступил.