Baza: разыскивается военнослужащий РФ, подозреваемый в убийстве 6 сослуживцев

В приграничных регионах России разыскивается военный Юрий Г., который подозревается в убийстве шестерых своих сослуживцев в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«В приграничных регионах полиция разыскивает военнослужащего, который подозревается в убийстве шестерых сослуживцев», — передает telegram-канал. Отмечается, что убийство произошло в ДНР.
По предварительным данным, Юрий попал на службу из и исправительной колонии в феврале 2024 года. Его разыскивают в Ростовской, Белгородской и Воронежской областях, у него при себе может быть автомат АК-12 с глушителем и боекомплектом.
URA.RU отправило запрос в МВД России. На момент публикации материала ответ не поступил.
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