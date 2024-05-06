Baza: разыскивается военнослужащий РФ, подозреваемый в убийстве 6 сослуживцев

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Разыскиваемый военный может иметь при себе автомат Фото:

В приграничных регионах России разыскивается военный Юрий Г., который подозревается в убийстве шестерых своих сослуживцев в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«В приграничных регионах полиция разыскивает военнослужащего, который подозревается в убийстве шестерых сослуживцев», — передает telegram-канал. Отмечается, что убийство произошло в ДНР.

По предварительным данным, Юрий попал на службу из и исправительной колонии в феврале 2024 года. Его разыскивают в Ростовской, Белгородской и Воронежской областях, у него при себе может быть автомат АК-12 с глушителем и боекомплектом.

URA.RU отправило запрос в МВД России. На момент публикации материала ответ не поступил.

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В приграничных регионах России разыскивается военный Юрий Г., который подозревается в убийстве шестерых своих сослуживцев в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «В приграничных регионах полиция разыскивает военнослужащего, который подозревается в убийстве шестерых сослуживцев», — передает telegram-канал. Отмечается, что убийство произошло в ДНР. По предварительным данным, Юрий попал на службу из и исправительной колонии в феврале 2024 года. Его разыскивают в Ростовской, Белгородской и Воронежской областях, у него при себе может быть автомат АК-12 с глушителем и боекомплектом. URA.RU отправило запрос в МВД России. На момент публикации материала ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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