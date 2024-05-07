Прокуратура проверит одного из основателей «Короля и Шута» на экстремизм

Mash: прокуратура проверит Балунова из «Короля и Шута» на экстремизм
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Александр Балунов в своих соцсетях критиковал ВС РФ и россиян, пишут СМИ Фото:

Один из основателей группы «Король и Шут» Александр Балунов, по прозвищу Балу, находится под проверкой Генпрокуратуры. Причиной стала публикация в соцсетях, где он назвал россиян «рабами и выродками».

«Балунова Генпрокуратура проверит на экстремизм. Причина — публикации, в которых экс-басист группы называет россиян рабами и выродками», — сообщает telegram-канал Mash.

Там отметили, что сейчас артист живет в Калифорнии. Там он активно критикует ВС РФ и носит футболку с гербом Украины. Екатеринбургские общественники из движения «Волонтерская Рота Боевого Братства» после этих публикаций обратились в Генпрокуратуру.

Они заявили, что музыкант совсем забыл о нормах приличия и перешел все рамки. Mash уточняет, что Балунов продолжает зарабатывать на продаже книг в России.

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Один из основателей группы «Король и Шут» Александр Балунов, по прозвищу Балу, находится под проверкой Генпрокуратуры. Причиной стала публикация в соцсетях, где он назвал россиян «рабами и выродками». «Балунова Генпрокуратура проверит на экстремизм. Причина — публикации, в которых экс-басист группы называет россиян рабами и выродками», — сообщает telegram-канал Mash. Там отметили, что сейчас артист живет в Калифорнии. Там он активно критикует ВС РФ и носит футболку с гербом Украины. Екатеринбургские общественники из движения «Волонтерская Рота Боевого Братства» после этих публикаций обратились в Генпрокуратуру. Они заявили, что музыкант совсем забыл о нормах приличия и перешел все рамки. Mash уточняет, что Балунов продолжает зарабатывать на продаже книг в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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