Прокуратура проверит одного из основателей «Короля и Шута» на экстремизм

Mash: прокуратура проверит Балунова из «Короля и Шута» на экстремизм

Александр Балунов в своих соцсетях критиковал ВС РФ и россиян, пишут СМИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Один из основателей группы «Король и Шут» Александр Балунов, по прозвищу Балу, находится под проверкой Генпрокуратуры. Причиной стала публикация в соцсетях, где он назвал россиян «рабами и выродками».

«Балунова Генпрокуратура проверит на экстремизм. Причина — публикации, в которых экс-басист группы называет россиян рабами и выродками», — сообщает telegram-канал Mash.

Там отметили, что сейчас артист живет в Калифорнии. Там он активно критикует ВС РФ и носит футболку с гербом Украины. Екатеринбургские общественники из движения «Волонтерская Рота Боевого Братства» после этих публикаций обратились в Генпрокуратуру.

Они заявили, что музыкант совсем забыл о нормах приличия и перешел все рамки. Mash уточняет, что Балунов продолжает зарабатывать на продаже книг в России.