Прокуратура проверит одного из основателей «Короля и Шута» на экстремизм

Один из основателей группы «Король и Шут» Александр Балунов, по прозвищу Балу, находится под проверкой Генпрокуратуры. Причиной стала публикация в соцсетях, где он назвал россиян «рабами и выродками».
«Балунова Генпрокуратура проверит на экстремизм. Причина — публикации, в которых экс-басист группы называет россиян рабами и выродками», — сообщает telegram-канал Mash.
Там отметили, что сейчас артист живет в Калифорнии. Там он активно критикует ВС РФ и носит футболку с гербом Украины. Екатеринбургские общественники из движения «Волонтерская Рота Боевого Братства» после этих публикаций обратились в Генпрокуратуру.
Они заявили, что музыкант совсем забыл о нормах приличия и перешел все рамки. Mash уточняет, что Балунов продолжает зарабатывать на продаже книг в России.
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