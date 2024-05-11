Глава внешней разведки РФ доложил о встрече с главой ЦРУ в ближайшее время

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Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА "Россия сегодня". Москва, нарышкин сергей
Сергей Нарышкин заявил, что не исключает контакты с главой ЦРУ Фото:

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что не исключает контакты с главой ЦРУ Уильямом Бернсом в ближайшее время. Об этом он высказался журналистам.

«Исключать нельзя», — ответил Нарышкин на вопрос. Видеозапись опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия является противником для американского Центрального разведывательного управления. По его словам, ЦРУ работает против страны, передает «Национальная служба новостей».

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Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что не исключает контакты с главой ЦРУ Уильямом Бернсом в ближайшее время. Об этом он высказался журналистам. «Исключать нельзя», — ответил Нарышкин на вопрос. Видеозапись опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия является противником для американского Центрального разведывательного управления. По его словам, ЦРУ работает против страны, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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