Глава внешней разведки РФ доложил о встрече с главой ЦРУ в ближайшее время

Сергей Нарышкин заявил, что не исключает контакты с главой ЦРУ
Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что не исключает контакты с главой ЦРУ Уильямом Бернсом в ближайшее время. Об этом он высказался журналистам.
«Исключать нельзя», — ответил Нарышкин на вопрос. Видеозапись опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия является противником для американского Центрального разведывательного управления. По его словам, ЦРУ работает против страны, передает «Национальная служба новостей».
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