Глава внешней разведки РФ доложил о встрече с главой ЦРУ в ближайшее время

11 мая 2024 в 18:51 Размер текста - 17 +

Сергей Нарышкин заявил, что не исключает контакты с главой ЦРУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что не исключает контакты с главой ЦРУ Уильямом Бернсом в ближайшее время. Об этом он высказался журналистам. «Исключать нельзя», — ответил Нарышкин на вопрос. Видеозапись опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия является противником для американского Центрального разведывательного управления. По его словам, ЦРУ работает против страны, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что не исключает контакты с главой ЦРУ Уильямом Бернсом в ближайшее время. Об этом он высказался журналистам. «Исключать нельзя», — ответил Нарышкин на вопрос. Видеозапись опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия является противником для американского Центрального разведывательного управления. По его словам, ЦРУ работает против страны, передает «Национальная служба новостей».