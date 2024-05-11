11 мая 2024

В ДНР погибли два человека в результате подрыва автомобиля

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Двое мужчин погибли в результате атак ВСУ Фото:
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В результате подрыва автомобиля на взрывоопасном предмете в Новотроицком, что на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), погибли два человека, еще один получил ранения. Об этом СЦКК сообщили в своем telegram-канале.

«В результате подрыва на ВОП гражданского автомобиля погибли двое мужчин (персональные данные устанавливаются) и ранена женщина 1963 г. р.», — говорится в сообщении. Там уточнили, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

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В результате подрыва автомобиля на взрывоопасном предмете в Новотроицком, что на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), погибли два человека, еще один получил ранения. Об этом СЦКК сообщили в своем telegram-канале. «В результате подрыва на ВОП гражданского автомобиля погибли двое мужчин (персональные данные устанавливаются) и ранена женщина 1963 г. р.», — говорится в сообщении. Там уточнили, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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