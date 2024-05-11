В ДНР погибли два человека в результате подрыва автомобиля

11 мая 2024 в 23:27 Размер текста - 17 +

Двое мужчин погибли в результате атак ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате подрыва автомобиля на взрывоопасном предмете в Новотроицком, что на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), погибли два человека, еще один получил ранения. Об этом СЦКК сообщили в своем telegram-канале. «В результате подрыва на ВОП гражданского автомобиля погибли двое мужчин (персональные данные устанавливаются) и ранена женщина 1963 г. р.», — говорится в сообщении. Там уточнили, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате подрыва автомобиля на взрывоопасном предмете в Новотроицком, что на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), погибли два человека, еще один получил ранения. Об этом СЦКК сообщили в своем telegram-канале. «В результате подрыва на ВОП гражданского автомобиля погибли двое мужчин (персональные данные устанавливаются) и ранена женщина 1963 г. р.», — говорится в сообщении. Там уточнили, что сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.