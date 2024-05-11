В ДНР погибли два человека в результате подрыва автомобиля

Двое мужчин погибли в результате атак ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В результате подрыва автомобиля на взрывоопасном предмете в Новотроицком, что на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), погибли два человека, еще один получил ранения. Об этом СЦКК сообщили в своем telegram-канале.
«В результате подрыва на ВОП гражданского автомобиля погибли двое мужчин (персональные данные устанавливаются) и ранена женщина 1963 г. р.», —
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