Вооруженные силы Украины (ВСУ) против гражданского населения ДНР в Синьковке применяли отравляющее оружие. Об этом рассказали очевидцы в разговоре с российскими журналистами.
«Люди задыхались, начиналась рвота, сильный кашель. У некоторых отдельные симптомы сохраняются до сих пор», — рассказали РИА Новости сами жители Синьковки. Они считают, что украинские военные применяли против мирных боевое отравляющее оружие.
Ранее сообщалось, что украинские диверсанты на территории РФ также пытались отравить российских военных через поставку гуманитарной помощи. ФСБ РФ задержала всех причастных и предотвратила трагедию.
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