В США раскрыли страшную для Украины правду о ситуации на фронте

NYT: Украине все чаще не удается остановить российские ракеты
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Вооруженные силы РФ. stock, залп, пуск, ракета, искандер, выстрел,  stock
Украина все чаще не способна справиться с российскими ракетами, заявила New York Times Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У Украины произошло снижение эффективности противовоздушной обороны страны. Об этом сообщила New York Times, проанализировав ежедневные отчеты украинских военных.

«Данные анализа ежедневных украинских военных отчетов, <…> показывают серьезный сдвиг: Украине все чаще не удается остановить российские ракеты, что подрывает ее способность защищать основную инфраструктуру и погружает города во тьму», — передает американское издание. Там же отметили, что украинские командиры причиной падения уровня перехвата в Киеве указывают нехватку боеприпасов.

По словам издания, российские войска изменили свою тактику в зоне СВО. ВС РФ открывают крупные заграждения, подавляющие украинскую противовоздушную оборону, и более быстрые ракеты, которые труднее сбить.

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У Украины произошло снижение эффективности противовоздушной обороны страны. Об этом сообщила New York Times, проанализировав ежедневные отчеты украинских военных. «Данные анализа ежедневных украинских военных отчетов, <…> показывают серьезный сдвиг: Украине все чаще не удается остановить российские ракеты, что подрывает ее способность защищать основную инфраструктуру и погружает города во тьму», — передает американское издание. Там же отметили, что украинские командиры причиной падения уровня перехвата в Киеве указывают нехватку боеприпасов. По словам издания, российские войска изменили свою тактику в зоне СВО. ВС РФ открывают крупные заграждения, подавляющие украинскую противовоздушную оборону, и более быстрые ракеты, которые труднее сбить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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