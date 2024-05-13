В США раскрыли страшную для Украины правду о ситуации на фронте

У Украины произошло снижение эффективности противовоздушной обороны страны. Об этом сообщила New York Times, проанализировав ежедневные отчеты украинских военных.
«Данные анализа ежедневных украинских военных отчетов, <…> показывают серьезный сдвиг: Украине все чаще не удается остановить российские ракеты, что подрывает ее способность защищать основную инфраструктуру и погружает города во тьму», — передает американское издание. Там же отметили, что украинские командиры причиной падения уровня перехвата в Киеве указывают нехватку боеприпасов.
По словам издания, российские войска изменили свою тактику в зоне СВО. ВС РФ открывают крупные заграждения, подавляющие украинскую противовоздушную оборону, и более быстрые ракеты, которые труднее сбить.
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