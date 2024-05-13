В США раскрыли страшную для Украины правду о ситуации на фронте

NYT: Украине все чаще не удается остановить российские ракеты

Украина все чаще не способна справиться с российскими ракетами, заявила New York Times Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

У Украины произошло снижение эффективности противовоздушной обороны страны. Об этом сообщила New York Times, проанализировав ежедневные отчеты украинских военных.

«Данные анализа ежедневных украинских военных отчетов, <…> показывают серьезный сдвиг: Украине все чаще не удается остановить российские ракеты, что подрывает ее способность защищать основную инфраструктуру и погружает города во тьму», — передает американское издание. Там же отметили, что украинские командиры причиной падения уровня перехвата в Киеве указывают нехватку боеприпасов.

По словам издания, российские войска изменили свою тактику в зоне СВО. ВС РФ открывают крупные заграждения, подавляющие украинскую противовоздушную оборону, и более быстрые ракеты, которые труднее сбить.