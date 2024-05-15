Boeing Трампа столкнулся во Флориде с другим самолетом

15 мая 2024 в 06:33 Размер текста - 17 +

Происшествие с самолетом Дональда Трампа произошло после его митинга в Нью-Джерси Фото: The White House Самолет Boeing 757, принадлежащий экс-президенту США Дональду Трампу, столкнулся с другим воздушным судном в аэропорту Флориды. Об этом сообщает источник знакомый с ситуацией. «Частный Boeing 757 бывшего президента США Дональда Трампа врезался в другой корпоративный самолет во время руления в международном аэропорту Уэст-Палм-Бич во Флориде», — пишет издание Reuters , ссылаясь на собеседника. Отмечается, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило факт столкновения частного Boeing 757 с корпоративным джетом, не уточняя при этом владельца самолета. Ведомство начало расследование происшествия. Пресс-служба Дональда Трампа пока не предоставила комментариев по поводу произошедшего. Согласно данным Reuters, экс-президент США провел митинг в Нью-Джерси в субботу, а столкновение самолетов произошло после его прибытия в Уэст-Палм-Бич в ночь на воскресенье. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самолет Boeing 757, принадлежащий экс-президенту США Дональду Трампу, столкнулся с другим воздушным судном в аэропорту Флориды. Об этом сообщает источник знакомый с ситуацией. «Частный Boeing 757 бывшего президента США Дональда Трампа врезался в другой корпоративный самолет во время руления в международном аэропорту Уэст-Палм-Бич во Флориде», — пишет издание Reuters, ссылаясь на собеседника. Отмечается, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) подтвердило факт столкновения частного Boeing 757 с корпоративным джетом, не уточняя при этом владельца самолета. Ведомство начало расследование происшествия. Пресс-служба Дональда Трампа пока не предоставила комментариев по поводу произошедшего. Согласно данным Reuters, экс-президент США провел митинг в Нью-Джерси в субботу, а столкновение самолетов произошло после его прибытия в Уэст-Палм-Бич в ночь на воскресенье.