Мэр Воронежа уходит в отставку

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Мэр Воронежа решил уйти в отставку и отметил достижения правительства области Фото:

Мэр Воронежа Вадим Кстенин уходит с поста. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Принял решение завершить службу на посту главы Воронежа. Это был долгий и непростой, но очень интересный путь», — написал Кстенин в своем telegram-канале.

Он отметил, что при поддержке правительства области власти смогли очистить бюджет от многомиллиардных долгов и построить множество социальных объектов. Среди них 24 детских сада, 11 школ, 19 спортивных объектов и другое.

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Мэр Воронежа Вадим Кстенин уходит с поста. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Принял решение завершить службу на посту главы Воронежа. Это был долгий и непростой, но очень интересный путь», — написал Кстенин в своем telegram-канале. Он отметил, что при поддержке правительства области власти смогли очистить бюджет от многомиллиардных долгов и построить множество социальных объектов. Среди них 24 детских сада, 11 школ, 19 спортивных объектов и другое.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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