Мэр Воронежа уходит в отставку

23 мая 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

Мэр Воронежа решил уйти в отставку и отметил достижения правительства области Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Мэр Воронежа Вадим Кстенин уходит с поста. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Принял решение завершить службу на посту главы Воронежа. Это был долгий и непростой, но очень интересный путь», — написал Кстенин в своем telegram-канале . Он отметил, что при поддержке правительства области власти смогли очистить бюджет от многомиллиардных долгов и построить множество социальных объектов. Среди них 24 детских сада, 11 школ, 19 спортивных объектов и другое. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Воронежа Вадим Кстенин уходит с поста. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Принял решение завершить службу на посту главы Воронежа. Это был долгий и непростой, но очень интересный путь», — написал Кстенин в своем telegram-канале. Он отметил, что при поддержке правительства области власти смогли очистить бюджет от многомиллиардных долгов и построить множество социальных объектов. Среди них 24 детских сада, 11 школ, 19 спортивных объектов и другое.