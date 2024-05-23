Мэр Воронежа уходит в отставку

Мэр Воронежа решил уйти в отставку и отметил достижения правительства области
Мэр Воронежа Вадим Кстенин уходит с поста. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Принял решение завершить службу на посту главы Воронежа. Это был долгий и непростой, но очень интересный путь», — написал Кстенин в своем
Он отметил, что при поддержке правительства области власти смогли очистить бюджет от многомиллиардных долгов и построить множество социальных объектов. Среди них 24 детских сада, 11 школ, 19 спортивных объектов и другое.
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