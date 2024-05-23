Политика Власть Старший сын Кадырова получил новую должность Сын главы Чечни Ахмат Кадыров стал президентом футбольного клуба «Ахмат» 23 мая 2024 в 15:35 Размер текста - 17 + Старшего сына Кадырова Ахмата назначили на пост президента футбольного клуба «Ахмат» Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики Руководство футбольного клуба «Ахмат» назначило новым президентом клуба старшего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмата Кадырова. Соответствующая информация размещена на сайте спортивного клуба. «Новым президентом футбольного клуба „Ахмат“ назначен министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров», — говорится на сайте спортивного клуба. Руководители выразили уверенность в том, что под началом старшего сына Кадырова команду ждут новые победы и достижения. Также одним из вице-президентов «Ахмат» был назначен первый заместитель министра ЧР по физической культуре и спорту Умар Даудов. Ранее глава Чечни назначил своего старшего сына министром по физической культуре и спорту. Также в рамках кадровых изменений были предложены кандидаты на должности глав Итум-Калинского и Ачхой-Мартановского районов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Руководство футбольного клуба «Ахмат» назначило новым президентом клуба старшего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмата Кадырова. Соответствующая информация размещена на сайте спортивного клуба. «Новым президентом футбольного клуба „Ахмат“ назначен министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров», — говорится на сайте спортивного клуба. Руководители выразили уверенность в том, что под началом старшего сына Кадырова команду ждут новые победы и достижения. Также одним из вице-президентов «Ахмат» был назначен первый заместитель министра ЧР по физической культуре и спорту Умар Даудов. Ранее глава Чечни назначил своего старшего сына министром по физической культуре и спорту. Также в рамках кадровых изменений были предложены кандидаты на должности глав Итум-Калинского и Ачхой-Мартановского районов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям