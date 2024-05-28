Верховный суд разработал законопроект, облегчающий расследование дел о клевете

Верховный суд РФ разработал законопроект, согласно которому уголовные дела о клевете не будут прекращены даже после примирения сторон. При принятии законопроекта такие дела будут приведены из статуса частного в категорию частно-публичного обвинения. Тогда потерпевший не будет вынужден самостоятельно доказывать факт данного преступления, соответствующий процесс будет возложен на правоохранительные органы. Об этом сообщили в ходе заседания Пленума Верховного Суда РФ.
«Верховный суд РФ разработал законопроект, согласно которому уголовные дела о клевете без отягчающих обстоятельств не подлежат безусловному прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым. <…> Высшая инстанция предлагает перевести дела о клевете из категории частного обвинения в категорию частно-публичного обвинения. <…> Предлагаемые в проекте изменения уголовно-процессуального законодательства направлены на обеспечение надлежащей охраны прав и свобод человека», — отмечает суд в ходе пленума. Его слова передает корреспондент РАПСИ. Основное изменение заключается в том, что изначально все уголовные дела о клевете проходили в частном порядке. В этом случае потерпевший был вынужден сам доказывать в суде, что он является потерпевшей стороной.
Теперь же, согласно новому проекту, соответствующие дела будут расследовать правоохранительные органы. Это позволит обеспечить более тщательное исследование обстоятельств совершения клеветы. Законопроект разработан в рамках выполнения поручения президента РФ, уточнили в суде.
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