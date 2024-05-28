Верховный суд разработал законопроект, облегчающий расследование дел о клевете

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Верховный суд разработал новый законопроект, упрощающий расследование уголовных дел о клевете
Верховный суд разработал новый законопроект, упрощающий расследование уголовных дел о клевете Фото:

Верховный суд РФ разработал законопроект, согласно которому уголовные дела о клевете не будут прекращены даже после примирения сторон. При принятии законопроекта такие дела будут приведены из статуса частного в категорию частно-публичного обвинения. Тогда потерпевший не будет вынужден самостоятельно доказывать факт данного преступления, соответствующий процесс будет возложен на правоохранительные органы. Об этом сообщили в ходе заседания Пленума Верховного Суда РФ.

«Верховный суд РФ разработал законопроект, согласно которому уголовные дела о клевете без отягчающих обстоятельств не подлежат безусловному прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым. <…> Высшая инстанция предлагает перевести дела о клевете из категории частного обвинения в категорию частно-публичного обвинения. <…> Предлагаемые в проекте изменения уголовно-процессуального законодательства направлены на обеспечение надлежащей охраны прав и свобод человека», — отмечает суд в ходе пленума. Его слова передает корреспондент РАПСИ. Основное изменение заключается в том, что изначально все уголовные дела о клевете проходили в частном порядке. В этом случае потерпевший был вынужден сам доказывать в суде, что он является потерпевшей стороной.

Теперь же, согласно новому проекту, соответствующие дела будут расследовать правоохранительные органы. Это позволит обеспечить более тщательное исследование обстоятельств совершения клеветы. Законопроект разработан в рамках выполнения поручения президента РФ, уточнили в суде.

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Верховный суд РФ разработал законопроект, согласно которому уголовные дела о клевете не будут прекращены даже после примирения сторон. При принятии законопроекта такие дела будут приведены из статуса частного в категорию частно-публичного обвинения. Тогда потерпевший не будет вынужден самостоятельно доказывать факт данного преступления, соответствующий процесс будет возложен на правоохранительные органы. Об этом сообщили в ходе заседания Пленума Верховного Суда РФ. «Верховный суд РФ разработал законопроект, согласно которому уголовные дела о клевете без отягчающих обстоятельств не подлежат безусловному прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым. <…> Высшая инстанция предлагает перевести дела о клевете из категории частного обвинения в категорию частно-публичного обвинения. <…> Предлагаемые в проекте изменения уголовно-процессуального законодательства направлены на обеспечение надлежащей охраны прав и свобод человека», — отмечает суд в ходе пленума. Его слова передает корреспондент РАПСИ. Основное изменение заключается в том, что изначально все уголовные дела о клевете проходили в частном порядке. В этом случае потерпевший был вынужден сам доказывать в суде, что он является потерпевшей стороной. Теперь же, согласно новому проекту, соответствующие дела будут расследовать правоохранительные органы. Это позволит обеспечить более тщательное исследование обстоятельств совершения клеветы. Законопроект разработан в рамках выполнения поручения президента РФ, уточнили в суде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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