В России придумали способ оставаться на связи в дальней поездке

Сотовые компании РФ смогут устанавливать свои вышки у автодорог

30 мая 2024 в 05:39 Размер текста - 17 +

Действующий закон запрещает размещать высокие конструкции рядом с трассами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Операторам разрешат устанавливать башни вблизи автодорог для повышения качества связи. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. «Новый законопроект 29 мая внесли ряд российских сенаторов <…> и депутаты Госдумы от „Единой России“ <…>. Он предусматривает изменения в действующие законы „О связи“ и „Об автомобильных дорогах“», — пишут «Ведомости». На данный момент размещать возле автомобильных дорог антенны закон запрещает. Эти ограничения мешают операторам наладить стабильную связь вдоль трасс федерального и регионального значения. Ранее замгендиректора РЖД Евгений Чаркин заявил, что в компании работают над улучшением качества связи и интернета в поездах. Сейчас прорабатывается вопрос обеспечения покрытия железных дорог сетями связи в стандарте LTE, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Операторам разрешат устанавливать башни вблизи автодорог для повышения качества связи. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. «Новый законопроект 29 мая внесли ряд российских сенаторов <…> и депутаты Госдумы от „Единой России“ <…>. Он предусматривает изменения в действующие законы „О связи“ и „Об автомобильных дорогах“», — пишут «Ведомости». На данный момент размещать возле автомобильных дорог антенны закон запрещает. Эти ограничения мешают операторам наладить стабильную связь вдоль трасс федерального и регионального значения. Ранее замгендиректора РЖД Евгений Чаркин заявил, что в компании работают над улучшением качества связи и интернета в поездах. Сейчас прорабатывается вопрос обеспечения покрытия железных дорог сетями связи в стандарте LTE, пишет RT.