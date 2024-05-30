В России придумали способ оставаться на связи в дальней поездке

Операторам разрешат устанавливать башни вблизи автодорог для повышения качества связи. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму.
«Новый законопроект 29 мая внесли ряд российских сенаторов <…> и депутаты Госдумы от „Единой России“ <…>. Он предусматривает изменения в действующие законы „О связи“ и „Об автомобильных дорогах“», — пишут «Ведомости».
На данный момент размещать возле автомобильных дорог антенны закон запрещает. Эти ограничения мешают операторам наладить стабильную связь вдоль трасс федерального и регионального значения.
Ранее замгендиректора РЖД Евгений Чаркин заявил, что в компании работают над улучшением качества связи и интернета в поездах. Сейчас прорабатывается вопрос обеспечения покрытия железных дорог сетями связи в стандарте LTE, пишет RT.
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