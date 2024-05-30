В России придумали способ оставаться на связи в дальней поездке

Сотовые компании РФ смогут устанавливать свои вышки у автодорог
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Установка вышки сотовой связи 5G на Уралмаше. Екатеринбург, сотовая связь, телекоммуникации, мобильная связь, вышка сотовой связи, вышка сотовой связи 5G, пятое поколение мобильной связи, fifth generation
Действующий закон запрещает размещать высокие конструкции рядом с трассами Фото:

Операторам разрешат устанавливать башни вблизи автодорог для повышения качества связи. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму.

«Новый законопроект 29 мая внесли ряд российских сенаторов <…> и депутаты Госдумы от „Единой России“ <…>. Он предусматривает изменения в действующие законы „О связи“ и „Об автомобильных дорогах“», — пишут «Ведомости».

На данный момент размещать возле автомобильных дорог антенны закон запрещает. Эти ограничения мешают операторам наладить стабильную связь вдоль трасс федерального и регионального значения.

Ранее замгендиректора РЖД Евгений Чаркин заявил, что в компании работают над улучшением качества связи и интернета в поездах. Сейчас прорабатывается вопрос обеспечения покрытия железных дорог сетями связи в стандарте LTE, пишет RT.

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Операторам разрешат устанавливать башни вблизи автодорог для повышения качества связи. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. «Новый законопроект 29 мая внесли ряд российских сенаторов <…> и депутаты Госдумы от „Единой России“ <…>. Он предусматривает изменения в действующие законы „О связи“ и „Об автомобильных дорогах“», — пишут «Ведомости». На данный момент размещать возле автомобильных дорог антенны закон запрещает. Эти ограничения мешают операторам наладить стабильную связь вдоль трасс федерального и регионального значения. Ранее замгендиректора РЖД Евгений Чаркин заявил, что в компании работают над улучшением качества связи и интернета в поездах. Сейчас прорабатывается вопрос обеспечения покрытия железных дорог сетями связи в стандарте LTE, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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