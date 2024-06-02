В подполье сообщили об ударах по объекту ВСУ под Николаевом

Подпольщик Лебедев: нанесены удары по месту базирования ВСУ под Николаевом
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В подполье сообщили об ударах по месту базирования ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС России нанесли удары по месту базирования ВСУ в Николаевской области. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

«Удары нанесены по объекту в Николаевской области, где базировались ВСУ», — рассказал Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что также с этого места фиксировалась работа РСЗО HIMARS.

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ВС России нанесли удары по месту базирования ВСУ в Николаевской области. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев. «Удары нанесены по объекту в Николаевской области, где базировались ВСУ», — рассказал Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что также с этого места фиксировалась работа РСЗО HIMARS.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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