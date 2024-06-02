В подполье сообщили об ударах по объекту ВСУ под Николаевом

В подполье сообщили об ударах по месту базирования ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС России нанесли удары по месту базирования ВСУ в Николаевской области. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.
«Удары нанесены по объекту в Николаевской области, где базировались ВСУ», — рассказал Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что также с этого места фиксировалась работа РСЗО HIMARS.
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