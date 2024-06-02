В подполье сообщили об ударах по объекту ВСУ под Николаевом

Подпольщик Лебедев: нанесены удары по месту базирования ВСУ под Николаевом

02 июня 2024 в 22:14 Размер текста - 17 +

В подполье сообщили об ударах по месту базирования ВСУ Фото: Army Sgt. John Schoebel, Army National Guard / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС России нанесли удары по месту базирования ВСУ в Николаевской области. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев. «Удары нанесены по объекту в Николаевской области, где базировались ВСУ», — рассказал Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что также с этого места фиксировалась работа РСЗО HIMARS. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС России нанесли удары по месту базирования ВСУ в Николаевской области. Об этом сообщил координатор подполья Сергей Лебедев. «Удары нанесены по объекту в Николаевской области, где базировались ВСУ», — рассказал Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что также с этого места фиксировалась работа РСЗО HIMARS.